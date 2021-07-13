Миллиардер Жеваго проиграл Белоцерковскую ТЭЦ в суде с НБУ

Хозяйственный суд Киевской области стал на сторону Национального банка Украины в его иске к ЗАО "Белоцерковская теплоэлектроцентраль".Таким образом, единый имущественный комплекс, оборудование, инвентарь, транспортные средства Белоцерковской ТЭЦ, которую связывают с миллиардером Константином Жеваго, суд передал НБУ.

Как пишет Finbalance, такое взыскание было снято в счет погашения задолженности банка-банкрота "Финансы и кредит" по рефинансированию на 1,5 млрд гривен. Отметим, что это финучреждение принадлежало Жеваго.

В судебном постановлении по делу №911/3981/16 сказано, что имущество ТЭЦ выставят на публичные торги. Речь идет, в частности, об имущественном комплексе Белоцерковской теплоэлектроцентрали по адресу: Киевская область, Белая Церковь, ул. Ивана Кожедуба, 361. Также НБУ отсудил оборудование, транспорт, инвентарь компании.

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Стоимость лотов не должна быть ниже оценочной – то есть, не должна быть ниже обычных цен на этот конкретный вид имущества.

Добавим, что долг банка "Финансы и Кредит" перед Национальным банком (на начало ноября 2019 года) составлял 6,7 млрд гривен.

"Финансы и кредит", бенефициаром которого был украинский миллиардер, был признан неплатежеспособным в 2015-м.

Напомним, что согласно рейтинга журнала "Forbes Україна" за 2020 год Жеваго стал третьим в перечне самых богатых украинцев ($2,4 млрд). Первую строчку занял Ринат Ахметов, состояние которого оценили в $7,6 млрд, а вторую – Виктор Пинчук ($2,5 млрд).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

в начале декабря 2019 года суд разрешил арестовать Жеваго, которого подозревают в растрате имущества банка "Финансы и кредит".

В конце декабря 2019-го Национальный банк Украины начал принудительное взыскание 1,5 млрд грн с Жеваго.