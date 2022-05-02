Коммуналка во время войны: какими будут тарифы на газ, свет и воду для украинцев в мае 2022 года

В Украине с мая 2022 года планировался масштабный пересмотр тарифов на услуги ЖКХ. Однако из-за войны повышение сумм в платежках за коммуналку отложили.

OBOZREVATEL рассказывает, что будет с тарифами на основные коммунальные услугами в Украине в мае.

Электроэнергия

В Украине в конце отопительного сезона должны были пересмотреть тарифы на электроэнергию. Однако из-за войны повышение отсрочили, а для компенсации генерации разработают новый алгоритм.

Тарифы на "свет" не будут изменятся до 31 октября. Они будут составлять:

– 1,44 грн за кВт*час – при потреблении до 250 кВт*час (включительно) в месяц;

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– 1,68 грн за кВт*час – при потреблении более 250 кВт*час в месяц.

Газ

Цену на газ для населения в Украине должны были поднять в мае, но из-за войны повышать тарифы не будут. Цена останется на уровне 8 грн/кубометр. Льготная цена будет действовать и для предприятий, выполняющих жизненно важные функции для обеспечения обороноспособности государства.

Горячая вода и отопление

Эти тарифы устанавливают местные власти, расценки напрямую зависят от цен на газ. Стоимость газа для производства тепла и горячей воды была зафиксирована только на время отопительного сезона, что позволяло оставить неизменными и сами тарифы.

Кабмин уже оставил тарифы на газ "замороженными" и к тому же призвал администрации не местах не поднимать расценки на тепло и горячую воду. То есть эти тарифы также не должны измениться по сравнению с апрелем.

В Киеве местные власти уже заявили, что действительно не будут менять тарифы как минимум до 31 мая 2022 года. Ранее планировался их пересмотр с 1 мая.

"Дальнейшая корректировка стоимости будет зависеть от цены на газ, которая будет установлена на уровне государства. Сегодня мы делаем то, что можем и то, что зависит от нас", – заявлял мэр Киева Виталий Кличко.

Холодная вода

В Украине нет общенациональных тарифов на воду – расценки устанавливает отдельно каждый водоканал под контролем Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Пока что НКРЭКУ не сообщала об изменениях тарифов, поэтому в мае суммы в платежках должны остаться на прежнем уровне.

При этом из-за большого количества беженцев и переселенцев правила расчета платежей за воду изменили. Так, многие семьи вынужденно переехали, поэтому не могут подавать показания счетчиков. На это время отсутствия им будут насчитывать объемы потребления по нормативам. Чтобы изменить эту сумму, будут применять специальный коэффициент.

Напомним, украинцы во время военного положения должны оплачивать коммунальные услуги в полном объеме. Однако при этом на время войны остановили всех штрафов и пени. То есть тех, кто не сможет заплатить, наказывать не будут. Но рано или поздно погасить задолженность придется.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам насчитывают долги за коммуналку в квартирах, в которых никто не живет. Некоторые поставщики требуют платить даже за разрушенное жилье. Однако после того, как власти соберут полную информацию о разрушенных домах, а украинцы в пустующих домах и квартирах подадут актуальные показатели счетчиков, долги могут списать.