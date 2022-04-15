Что будет с тарифами на горячую воду и тепло в Киеве: Кличко озвучил решение

В Киеве тарифа на горячую воду и отопление останутся неизменными как минимум до 31 мая 2022 года. Ранее планировался их пересмотр с 1 мая.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, после 31 мая тарифы все же могут вырасти.

"Дальнейшая корректировка стоимости будет зависеть от цены на газ, которая будет установлена на уровне государства. Сегодня мы делаем то, что можем и то, что зависит от нас", – отметил Кличко.

Так, тарифы на тепло и горячую воду по всей Украине зависят от цен, по которым предприятия ТКЭ закупают газ. Стоимость газа для производства тепла и горячей воды зафиксирована только на время отопительного сезона, что позволяло оставить неизменными и сами тарифы.

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Однако после окончания отопительного сезона цены на газ планировали пересмотреть. Этого пока не произошло.

Более того, в марте из-за введения в Украине военного положения Кабинет министров обязал поставлять для 12 украинских ТЭС газ от "Нафтогаза" по цене 7 грн за куб. м. Это позволило обеспечить потребности населения без пересмотра тарифов.

Кроме того, украинцы во время военного положения должны оплачивать коммунальные услуги в полном объеме. Однако при этом на время войны остановили всех штрафов и пени. То есть тех, кто не сможет заплатить, наказывать не будут. Но рано или поздно погасить задолженность придется.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в конце отопительного сезона также должны были пересмотреть тарифы на электроэнергию. Однако из-за войны повышение отсрочили, а для компенсации генерации разработают новый алгоритм.