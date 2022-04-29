Сколько придется платить за газ в Украине: Кабмин принял решение

Цену на газ для населения в Украине поднимать не будут. Она останется на уровне 8 грн/кубометр. Более того, на время действия военного положения Кабмин призвал коммунальщиков не повышать тарифм на свои услуги.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина. Он отметил: льготная цена будет действовать и для предприятий, выполняющих жизненно важные функции для обеспечения обороноспособности государства.

При этом премьер подчеркнул: цена зафиксирована для обеспечения стабильной работы энергосектора. "Принимаем решение о том, что цены на газ для людей остаются без изменений. Никакого повышения – 8 грн за куб, как и было. Также льготная цена будет действовать для предприятий, выполняющих жизненно важные функции для обеспечения обороноспособности государства", – сказал премьер.

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В то же время он подчеркнул: на время действия военного и чрезвычайного положения правительство также рекомендует местным органам власти и коммунальным предприятиям не повышать тарифы на коммунальные услуги. Вместе с тем украинцев призвали платить по счетам – для того, чтобы коммунальщики могли и получать зарплаты, и выполнять свою работу.

"Тарифы для людей не должны расти. Но мы также призываем украинцев продолжать платить за коммунальные услуги, чтобы у предприятий была возможность производить ремонты и платить заработные платы работникам", – подчеркнул глава правительства.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине до середины осени заморозили тарифы на электроэнергию. Согласно постановлению Кабмина, до 31 октября 2022 года тарифы на электроэнергию в Украине фиксируются на уровне: 1,44 грн за кВт*час – при потреблении до 250 кВт*час (включительно) в месяц; 1,68 грн за кВт*час – при потреблении более 250 кВт*час в месяц.