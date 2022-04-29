Украинцам насчитывают долги за коммуналку в квартирах, в которых никто не живет: требуют платить даже за разрушенное жилье

В Украине долги за коммуналку начисляют даже за те квартиры и дома, которые пустую или даже разрушены. Механизм начисления происходит автоматически: если потребитель не передает показания счетчика, то для подсчета используют социальный норматив потребления.

Как рассказал UBR глава Союза потребителей Олег Попенко, поставщики коммунальных услуг не имеют полной информации о том, какие квартиры разрушены. Кроме того, если квартира пустует, а владельцы не подали показания счетчиков, происходит начисления по социальным нормативам потребления.

"Программа не знает, разрушен ли дом. Огромное количество людей в Киевской области получили платежки за газ и электроэнергию, хотя их дома полностью уничтожены. Ведь реестра поврежденного жилья пока нет", – поясняет эксперт.

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Однако после того, как власти соберут полную информацию о разрушенных домах, а украинцы в пустующих домах и квартирах подадут актуальные показатели, долги могут списать. В целом же уровень оплаты коммуналки сократился: из-за ухудшения экономической ситуации, потери работы, у многих семей нет денег на оплату коммуналки.

К примеру, "Харьковэнергосбыте" 24 апреля пожаловались, что нынешний уровень оплаты за электрическую энергию не позволяет предприятию в полном объеме закупать ресурс на рынке. А это создает угрозу отключения "света".

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Харькове с 24 февраля и до конца войны отменят плату почти на все коммунальные услуги. Исключение – газ, который горожанам поставляет частное, а не коммунальное предприятие.