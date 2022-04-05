Украинцы пьют чай от российских бизнесменов: за TESS и Greenfield наградил Путин

Greenfield, TESS, "Принцесса Нури" – популярные чайные бренды, которые принадлежат россиянам. Компания-собственник брендов "Орими" после 24 февраля, как и почти весь российский бизнес, преступно замалчивает войну против Украины.

Собственники брендов – российские бизнесмены Сергей Касьяненко, Александр Евневич и члены их семей. Они входят в список богатейших граждан страны-агрессора. О том, у кого украинцы покупают чай и почему компания с корнями в РФ продолжает работать в Украине, читайте в материале OBOZREVATEL.

Орден от Путина и замалчивание войны

Россияне Сергей Касьяненко и Александр Евневич занимаются чайным бизнесом еще с 90-х. В группе их компаний "Орими" есть украинская "дочка" "Орими Украина". Она принадлежит родственнице одного из партнеров Веронике Касьяненко. Девушку не удалось найти в соцсетях, также нет упоминаний о ней и в медиа.

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В украинском реестре указано, что Касьянова зарегистрирована в Лондоне, как и многие родственники состоятельных россиян. Фактически собственники брендов Евневич и Касьяненко – одни из самых влиятельных бизнесменов, им принадлежит большая часть и российского, и украинского чайных рынков.

Ценит бизнесменов и президент РФ Владимир Путин. Несколько лет назад за "трудовые успехи и активную общественную деятельность" он наградил Евневича медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Такие же медали Путин раздал детям своих друзей, например, сыну главы "Роснефти" Ивану Сечину.

И сами бизнесмены, и их компании упорно не замечают военные преступления России и массовые убийства украинцев. К примеру, в Facebook бренда TESS в Украине c 23 февраля нет ни одной публикации. А в Instagram TESS в России как ни в чем ни бывало продолжают рекламировать чай.

Причина такого молчания очевидна: вероятно, бизнесменам есть что терять в России. Они экспортируют чай, производят также кофе, кроме того, у них есть и собственный банк – "Объединенный капитал".

Согласно данным YouControl, оборот "Орими" в Украине в мирный год составляет 1,5 млрд грн. Чистую прибыль переводят собственникам компании, после эти деньги, в том числе, могут попадать и холдинговой российской компании.

Украина требует компании уходить из России, при этом российские компании остаются в Украине

Забрать российскую компанию, которая оформлена на жительницу Лондона и офшорную компанию юридически сложно. Чтобы "Орими" ушли из Украины, нужно ввести санкции СНБО. Но пока в Украине продолжается война, у Совета нацбезопасности есть куда более важные задачи.

Бойкотировать бренды из страны-агрессора могут сами украинцы. "Орими" не хочет замечать военные преступления, отказывается хоть как-то поддержать своих же клиентов, а собственники продолжают налогами финансировать, в том числе, военный бюджет РФ. Этого уже достаточно для того, чтобы отказаться от продукции.

Проявить сознательность могут и украинские сети супермаркетов. Они, к примеру, уже убирали со своих прилавков продукцию части компаний, которые отказались уходить из РФ. Возможно, стоит убрать и российские товары?

Отметим, ранее OBOZREVATEL писал о компании Brocard и ее реальной собственнице. Подробнее о других российских компаниях в Украине читайте вскоре. Продолжение следует...

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