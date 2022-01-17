Из магазинов могут временно исчезнуть "социальные" продукты: в АТБ предупредили о рисках
Постановление Кабинета министров об установлении предельной наценки в размере 10% на расширенный перечень социально значимых продуктов питания может привести к их исчезновению с прилавков магазинов. Причина – им просто станет невыгодно их продавать.
Об этом в своем блоге рассказал генеральный директор корпорации АТБ Борис Марков. По его словам, если продажи социально значимых продуктов питания остановятся, это продлится "до момента налаживания всех процессов и понимания порядка их ценообразования".
"Установленная планка наценки не более 10% не покрывает расходы операторов рынка на логистику, сезонное списание и другие операционные услуги. А значит, вполне может привести к приостановке реализации указанных продуктов питания", – отметил он.
Кто виноват в росте цен
Марков утверждает, что магазины повышают цены на социально значимые продукты питания не по своей вине. По его словам, они это делают из-за роста отпускных цен со стороны производителей.
В свою очередь, те сами вынуждены повышать цены, по причинам роста цен на энергоносители (газ), а также других факторов, составляющих при формировании себестоимости продукции. "Причем данная тенденция, по многим ожиданиям, будет только усиливаться", – прогнозирует он.
Госрегулирование цен не вернет Украину в СССР
Президент Украинской ассоциации Римского клуба, доктор экономических наук Виктор Галасюк рассказал в своем блоге ,что введение государственного регулирования цен на "социальные" продукты в Украине не означает возвращения к плановой экономике или практикам времен СССР.
По его словам, похожие меры часто применяют в сложных условиях и экономически развитые государства, в том числе США. При этом не исключаются побочные эффекты: например, правила будут стараться "обойти", или же может возникнуть дефицит некоторых товаров.
Галасюк отмечает: обычно правительства ограничивают верхний уровень цен (устанавливая "потолок" рентабельности или самих цен). Это делается для того, чтобы определенные товары стали более доступными для потребителей в особых условиях, а также чтобы умерить инфляцию или защитить потребителей от монополистов.
В Украине ввели государственное регулирование цен на 11 продуктов
В Украине расширили список продуктов, цены на которые регулирует государство. В него, кроме хлеба, внесли также сахар, гречку, подсолнечное масло, макароны и т.д. Теперь подорожание этих товаров должны не только заранее декларировать, также запрещается устанавливать торговую наценку свыше 10%.
Такая норма предусмотрена постановленим Кабинета министров. Документ приняли на заседании 12 января, которое транслировалось в YouTube.
Наценка теперь будет регулироваться на такие продукты:
батон;
ржано-пшеничный хлеб;
гречневая крупа;
сахар-песок;
пшеничная мука высшего сорта;
макаронные изделия украинского производства (вермишель из муки высшего сорта);
пастеризованное молоко жирностью 2,5% (в пленке);
подсолнечное масло;
куриные яйца категории С1;
мясо птицы (куриная тушка);
сливочное масло жирностью 72,5%.
Кроме того, Кабинет министров обязал ежедневно проверять цены на социально важные продукты, лекарства, а также бензин. В этот список вошло куда больше товаров, чем в уже существующий список госрегулирования.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ввели и другие механизмы ограничения цен на социально важные продукты. Это также "скидки" на газ для производителей. "Газовые льготы" распространяются на предприятия, которые производят пшеничную муку, пастеризованное молоко, подсолнечное масло, ржано-пшеничный хлеб, курятину и яйца.