Из магазинов могут временно исчезнуть "социальные" продукты: в АТБ предупредили о рисках

Постановление Кабинета министров об установлении предельной наценки в размере 10% на расширенный перечень социально значимых продуктов питания может привести к их исчезновению с прилавков магазинов. Причина – им просто станет невыгодно их продавать.

Об этом в своем блоге рассказал генеральный директор корпорации АТБ Борис Марков. По его словам, если продажи социально значимых продуктов питания остановятся, это продлится "до момента налаживания всех процессов и понимания порядка их ценообразования".

"Установленная планка наценки не более 10% не покрывает расходы операторов рынка на логистику, сезонное списание и другие операционные услуги. А значит, вполне может привести к приостановке реализации указанных продуктов питания", – отметил он.

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Кто виноват в росте цен

Марков утверждает, что магазины повышают цены на социально значимые продукты питания не по своей вине. По его словам, они это делают из-за роста отпускных цен со стороны производителей.

В свою очередь, те сами вынуждены повышать цены, по причинам роста цен на энергоносители (газ), а также других факторов, составляющих при формировании себестоимости продукции. "Причем данная тенденция, по многим ожиданиям, будет только усиливаться", – прогнозирует он.

Госрегулирование цен не вернет Украину в СССР

Президент Украинской ассоциации Римского клуба, доктор экономических наук Виктор Галасюк рассказал в своем блоге ,что введение государственного регулирования цен на "социальные" продукты в Украине не означает возвращения к плановой экономике или практикам времен СССР.

По его словам, похожие меры часто применяют в сложных условиях и экономически развитые государства, в том числе США. При этом не исключаются побочные эффекты: например, правила будут стараться "обойти", или же может возникнуть дефицит некоторых товаров.

Галасюк отмечает: обычно правительства ограничивают верхний уровень цен (устанавливая "потолок" рентабельности или самих цен). Это делается для того, чтобы определенные товары стали более доступными для потребителей в особых условиях, а также чтобы умерить инфляцию или защитить потребителей от монополистов.

В Украине ввели государственное регулирование цен на 11 продуктов

В Украине расширили список продуктов, цены на которые регулирует государство. В него, кроме хлеба, внесли также сахар, гречку, подсолнечное масло, макароны и т.д. Теперь подорожание этих товаров должны не только заранее декларировать, также запрещается устанавливать торговую наценку свыше 10%.

Такая норма предусмотрена постановленим Кабинета министров. Документ приняли на заседании 12 января, которое транслировалось в YouTube.

Наценка теперь будет регулироваться на такие продукты:

батон;

ржано-пшеничный хлеб;

гречневая крупа;

сахар-песок;

пшеничная мука высшего сорта;

макаронные изделия украинского производства (вермишель из муки высшего сорта);

пастеризованное молоко жирностью 2,5% (в пленке);

подсолнечное масло;

куриные яйца категории С1;

мясо птицы (куриная тушка);

сливочное масло жирностью 72,5%.

Кроме того, Кабинет министров обязал ежедневно проверять цены на социально важные продукты, лекарства, а также бензин. В этот список вошло куда больше товаров, чем в уже существующий список госрегулирования.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ввели и другие механизмы ограничения цен на социально важные продукты. Это также "скидки" на газ для производителей. "Газовые льготы" распространяются на предприятия, которые производят пшеничную муку, пастеризованное молоко, подсолнечное масло, ржано-пшеничный хлеб, курятину и яйца.