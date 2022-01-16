Как вы уже знаете, Кабмин принял постановление, которым на период действия карантина устанавливается размер торговой надбавки не более 10% на расширенный перечень социально-значимой категории продуктов питания.

По сути, внедряется механизм госрегулирования, который якобы позволит стабилизировать ситуацию со стремительным ростом цен в продуктовой рознице.

Что имеем по факту?

Первое.

Постановление, которое не имеет под собой ни серьезного обоснования, ни тем более перспектив эффективной реализации.

Установленная планка наценки не более 10% по документу не покрывает расходы операторов рынка на логистику, сезонное списание и другие операционные услуги. А значит, вполне может привести к приостановке реализации указанных продуктов питания до момента налаживания всех процессов и понимания порядка их ценообразования

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Второе.

Постановление, в котором во-многом просматривается дискриминационный характер по отношению ко всей организованной рознице.

Данная инициатива никак не обсуждалась с участниками рынка, с профильными объединениями и ассоциациями, и выглядит как инструмент лоббирования. Уже на данном этапе постановление в срочном порядке требует дополнительных разъяснений и уточнений, как по механике внедрения, так и по порядку ценообразования.

В принципе, принятие и реализация нормообразующих постановлений в "новогоднюю ночь", просто поставив весь ритейл перед фактом и априори ограничив ему право для конструктивного диалога и участия – мягко скажем далек от демократической процедуры.

Третье

Рост цен на социально значимые продукты питания обусловлен ростом отпускных цен со стороны производителей.

При этом, производители сегодня вынуждены повышать цены, по причинам роста цен на энергоносители (газ), а также других факторов, составляющих при формировании себестоимости продукции. Причем данная тенденция, по многим прогнозам, будет только усиливаться.

К слову, многие производители уже заявляют о неэффективности данного постановления, которое не решает для них базовых проблем: затраты на энергоресурсы, сырье и т.д.

Что необходимо?

На мой взгляд, стоит подходить к решению данной ситуации взвешенно и комплексно. Разрабатывать и внедрять механизмы стабилизации ценообразования с четким пониманием причин их роста для конечного потребителя. Включать в широкую дискуссию всех участников рынка и все заинтересованные стороны. Использовать успешные практики европейского и мирового ритейла.

Иначе, будет как в известном выражении: "Хотелось как лучше, а получилось как всегда!"