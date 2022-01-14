Сейчас многие критикуют возобновление государственного регулирования цен в Украине на отдельные социально чувствительные товары (хлеб, сахар, макароны и др.). Мол, это возвращение к плановой экономике, архаизм, "совок" и тому подобное. Но на самом деле ничего экстраординарного или априори негативного в этом нет. Это вынужденная временная мера, которую часто применяют в сложных условиях.

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Так, він має свої побічні ефекти (може спричинити дефіцит, не працюватиме на 100%, його будуть намагатись "обходити" і т.п.). Але ж "люби, Боже, правду!" - уряди (і в розвинутих країнах теж) завжди певним чином регулюють ціни! А на деякі товари вони їх навіть встановлюють. До речі, це відбувається не першу тисячу років. Тож, не варто зарікатись від застосування цього механізму чи демонізувати його.

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Зазвичай уряди обмежують верхній рівень цін (встановлюючи "стелю" для рентабельності чи цін напряму), щоб зробити певні товари більш доступними для споживачів в особливих умовах, стримати інфляцію, чи захистити споживачів від монополістів.

Неоліберальні економісти, модні псевдоексперти переконують нас, що державне регулювання цін – пережиток радянського минулого, неприйнятний для ринкової економіки. Це неправда. Країни-лідери з потужною ринковою економікою, такі як США та Великобританія, теж регулюють ціни. Наприклад, в США існує "rent control" - місцева влада обмежує вартість оренди житлової нерухомості (практика, характерна для Сан-Франциско не одне десятиріччя) та, навіть, періодичність й темпи збільшення орендних ставок на житло (так це працює в Нью-Йорку).

Після урагану Сенді в Нью-Йорку та Нью-Джерсі обмежували ціни на воду та бензин. Звісно ж, це були виняткові заходи у екстраординарній ситуації.

Скористайтесь послугами таксі в Лондоні чи Сінгапурі і Ви побачите, що тариф жорстко стандартизований. І звісно ж, це не "ринкова рівновага" чи "саморегуляція".

В деяких випадках уряди обмежують ціни знизу. Мінімальна заробітна плата ("ціна праці") дуже жорстко регулюється в США. Спробуйте платити там своєму співробітнику менше встановленого державою мінімуму і швидко відчуєте на собі неочікувані грані найбільш ліберальної економіки.

Знаю, це не сподобається неолібералам та лібертаріанцям, але вільного ринку взагалі не існує. Завжди за лаштунками економіки є певна система правил і регуляцій, бачимо ми її чи ні. Так, в принципі, влаштовані соціальні системи. Вони завжди поєднують індивідуальну ініціативу та колективну регуляцію. Відрізняється тільки їх баланс, і то не так вже й разюче, як може здатися на перший погляд.

В економіці (будь-якої країни) за кожним економічним параметром, так чи інакше, стоїть певне "регулювання" або політичне рішення. Яке колись хтось прийняв, або не прийняв (бездіяльність або навіть відмова від регулювання - теж варіант "вибору"). Жодної "невидимої руки вільного ринку", яка б автоматично створювала гармонію та добробут, не існує. Кредитні ставки, рівень заробітних плат, енергетичні й транспортні тарифи, валютний курс - всі ці економічні параметри прямо чи опосередковано формуються під впливом державного регулювання.

До речі, на моєму Youtube -каналі Ви знайдете відео-огляди книг Еріка Райнерта "Як багаті країни стали багатими... І чому бідні країни залишаються бідними" та Ха-Юн Чанга "23 прихованих факти про капіталізм", які пояснюють яке державне регулювання є гарним, а яке поганим і чому.

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