Илон Маск заявил, что готов продать акции Tesla ради спасения человечества от голода

Американский миллиардер Илон Маск сказал, что готов продать акции компании Tesla ради спасения человечества от голода. Таким жестом он ответила на критику на свои материальные состояния.

Об этом он написал на своей странице в Twitter. Поясним, что исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (WFP) призвал Маска пожертвовать деньги на борьбу с голодом, чтобы предотвратить "катастрофу".

По данным телеканала CNN, для спасения людей от голода требуется всего 2% состояния Маска, которое в настоящее время составляет почти 289 миллиардов долларов.

"Если WFP сможет объяснить в этой цепочке твитов, как 6 миллиардов долларов могут решить проблему мирового голода, я готов продать акции Tesla сейчас и решить эту проблему. Но финансовые отчеты должны быть открытыми, чтобы общественность могла точно видеть, на что тратятся деньги", – написал Маск.

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Как сообщал OBOZREVATEL, капитализация американского производителя электромобилей Tesla превысила 1 триллион долларов. Рекордная капитализация Tesla позволила ей войти в т.н. "Клуб триллионеров". Это – группа компаний, чья капитализация достигла либо превысила 1 триллион долларов. Помимо Tesla в него входят еще 4 компании. Речь идет об Apple, Microsoft, Amazon і Alphabet (материнская компания Google).

Личное состояние основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска выросло до 289 млрд долларов. Это делает его самым богатым человеком за всю историю.

Также Маск заявил, что властям различных стран не удастся уничтожить криптовалюты. В связи с этим миллиардер призвал американское правительство воздерживаться от попыток регулировать рынок цифровых активов.

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