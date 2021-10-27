Илон Маск стал самым богатым человеком в истории

Личное состояние основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска выросло до 271,3 млрд долларов. Это делает его самым богатым человеком за всю историю.

Добиться этого Маску удалось благодаря росту рыночной стоимости Tesla, которая превысила 1 триллион долларов. Примечательно, что еще 22 октября Маск был "беднее" на 41,7 млрд долларов, сообщает Forbes.

"Чистая стоимость активов Маска на момент закрытия рынка 25 октября оценивалась в 271,3 млрд долларов. Это сделало его самым богатым человеком в истории. За это он может поблагодарить почти 13%-ный скачок акций Tesla плюс более 16 миллионов новых опционов на акции на сумму 16,1 млрд долларов, полученных после последнего отчета о доходах Tesla", сообщает издание.

Видео дня

Рост стоимости американского производителя электромобилей Tesla стал следствием заключения соглашения с сервисом проката Hertz. Эта компания заказала у Tesla 100 тыс. электрокаров. Сделка уже признана исторической, поскольку стала крупнейшей в истории рынка электрических автомобилей.

По информации Forbes, сделка между Tesla и Hertz принесет автопроизводителю 4,2 млрд долларов. Арендовать автомобили (преимущественно Model 3) клиенты Hertz смогут уже в ноябре. В свою очередь, Reuters сообщает, что благодаря этому акции Tesla выросли на 14,9% – до 1045,02 доллара, "что сделало компанию самым дорогим автопроизводителем в мире".

Илон Маск не оставил без внимания превращения Tesla в самого дорогого мирового производителя автомобилей. "Wild $ T1mes!", – написал он у себя в Twitter.

Это – игра слов, в которой цифра "1" выступает одновременно и обозначением 1 триллиона и буквы "і". Таким образом, твит Маска можно перевести как в восхищенном контексте – "Дикие времена!", – так и, благодаря знаку доллара, в меркантильном: "Дикие денежные времена!".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Tesla проводит ходовые испытания электрического пикапа Cybertruck. Прототип постепенно обретает серийный облик.