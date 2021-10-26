Tesla стала самым дорогим автопроизводителем в мире: двусмысленная реакция Илона Маска

Капитализация американского производителя электромобилей Tesla превысила 1 триллион долларов. Это стало следствием заключения соглашения с сервисом проката Hertz, заказал у компании Илона Маска 100 тыс. электрокаров. Сделка уже признана исторической, поскольку стала крупнейшей в истории рынка электрических автомобилей. Сам Маск отреагировал на событие двусмысленным твитом.

По информации Forbes, сделка между Tesla и Hertz принесет автопроизводителю 4,2 млрд долларов. Арендовать автомобили (преимущественно Model 3) клиенты Hertz смогут уже в ноябре. В свою очередь, Reuters сообщает, что благодаря этому акции Tesla выросли на 14,9% – до 1045,02 доллара, "что сделало компанию самым дорогим автопроизводителем в мире".

Илон Маск не оставил без внимания превращения Tesla в самого дорогого мирового производителя автомобилей. "Wild $ T1mes!", – написал он у себя в Twitter.

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Это – игра слов, в которой цифра "1" выступает одновременно и обозначением 1 триллиона и буквы "і". Таким образом, твит Маска можно перевести как в восхищенном контексте – "Дикие времена!", – так и, благодаря знаку доллара, в меркантильном: "Дикие денежные времена!".

Рекордная капитализация Tesla позволила ей войти в т.н. "Клуб триллионеров". Это – группа компаний, чья капитализация достигла либо превысила 1 триллион долларов.

Помимо Tesla в него входят еще 4 компании. Речь идет об Apple, Microsoft, Amazon і Alphabet (материнская компания Google).

Ажиотаж, который породило фейковое сообщение о том, что автоконцерн "ЗАЗ" будет выпускать вместе с китайской компанией FAW Group новый кроссовер с названием "Одесса", засвидетельствовал огромный спрос на такой автомобиль в Украине. И если бы он был произведен, завод получил бы большую прибыль от его продажи.

Свидетельством этому являются предзаказы, которыми украинцы завалили ЗАЗ после появления информации о выпуске авто, отмечает у себя в Facebook основатель инвестиционного фонда Fison Дмитрий Томчук. При этом он отмечает: не испугала потребителей даже высокая цена на машину – 500 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Tesla проводит ходовые испытания электрического пикапа Cybertruck. Прототип постепенно обретает серийный облик.