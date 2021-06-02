IBOX Bank посетил V международный GR-Форум в Стамбуле

26 мая в Стамбуле состоялся V международный GR-Форум – одно из главных мероприятий сферы government relations в Восточной Европе. Представители IBOX Bank посетили ивент и поделились выводами относительно главных дискуссионных вопросов форума и рассказали об "украинской перспективе" диалога финансовой сферы и государственных институтов.

На мероприятии присутствовали председатель Наблюдательного совета АО "АЙБОКС БАНК" Виталий Зварыч, а также директор по развитию инновационного бизнеса Дмитрий Яковлев. Они принимали участие в круглом столе на тему "Перспектива европейского развития Украины", среди участников которого также были Иоанна Супрантанеу (сопредседатель CitiBank), Джереми Роллисон (главный GR-специалист ЕС в Microsoft) и Костас Россоглу (Главный GR-специалист ЕС международной американской компании Yelp).

"Во время общения с нашими западными коллегами становится принципиально важной системность всех действий, которые выстраиваются во время диалога между государством и бизнесом. С одной стороны, регулятор в Украине очень осторожно имплементирует либерализацию любых законодательных норм, а с другой – готов к экспериментам: например, с регуляторной песочницей. Если бизнес не "оставляет" идею на полпути и постоянно предлагает варианты ее реализации в формате конструктивного диалога, то результат будет. Другого рецепта нет ни в успешном государстве ЕС", – рассказал председатель наблюдательного совета IBOX Bank Виталий Зварыч.

Реализация инновационных продуктов во многом зависит не только от технического уровня банка или другой финансовой структуры, но и от четкого регламентирования той или иной функции в законах, убежден Дмитрий Яковлев:

Видео дня

"Внедрение инновационных продуктов в Украине только в последние годы получило централизованый "государственный заказ", выраженный в деятельности Министерства цифровой трансформации. Благодаря ему мы можем реализовывать продукты на основе цифровой подписи в "Дія", Bank ID НБУ, видеоидентификации тому подобное. Но за каждым успешным продуктом или названной технологией стоит дипломатическая воля, техническая компетенция и аргументация. Уверен, создание традиции "мягкого лоббизма" через техническое обоснование – наиболее эффективный путь устойчивого развития отрасли", – заявил директор по развитию инновационного бизнеса IBOX Bank Дмитрий Яковлев.

Напомним, согласно отчету АО "АЙБОКС БАНК" за первый квартал 2021 банк увеличил объем чистых активов в 2350000000 грн. Объем средств юридических лиц вырос на 30,8%, а балансовый капитал – на 49%. В мае банк анонсировал запуск совместного продукта с fintech-компанией Moneyveo.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2021 года IBOX Bank запустил бесконтактные платежи с GooglePay для своих клиентов, владеющих картами Visa. Теперь возможность оплаты с GooglePay доступна как через POS-терминалы в торговых точках, так и на сайтах и приложениях в один клик.