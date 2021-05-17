IBOX Bank запустил платежи с Google Pay для держателей карт Visa

Транзакционный банк IBOX Bank сообщил о запуске бесконтактных платежей с GooglePay для своих клиентов, владеющих картами Visa.

Сообщение об этом было опубликовано на сайте банка. Возможность токенизировать свою карту и оплачивать покупки стала доступна в конце апреля, после чего прошел тестовый период внутреннего запуска.

Теперь возможность оплаты с GooglePay доступна как через POS-терминалы в торговых точках, так и на сайтах и приложениях в один клик.

"IBOX Bank активно запускает наиболее актуальные платежные решения для наших клиентов. Долгожданный старт работы Google Pay – важный этап на этом пути, и не только по причине уже ставшего привычным удобства оплат. Это знак нашей технической готовности идти дальше и развивать новые клиентские решения", – рассказала заместитель начальника Управления розничных продуктов АО "АЙБОКС БАНК" Юта Романченко.

Как добавить карту в GooglePay?

Установить/запустить приложениеGooglePay на своём Android-смартфоне или любом другом девайсе с операционной системой Android; Ввести данные своей банковской карты и следовать инструкциям приложения.

Чтобы оплатить покупку в POS-терминале, необходимо активировать экран смартфона и поднести его к терминалу. При оплате на сайтах и в приложениях, клиенту нужно лишь нажать кнопку "оплатить с GooglePay" и подтвердить оплату выбранной картой.

Напомним, согласно отчету IBOXBank за первый квартал 2021 года, банк увеличил объем чистых активов до 2,35 млрд грн. Объем средств юридических лиц вырос на 30,8%, а балансовый капитал – на 49%.