IBOX Bank подвел итоги I квартала 2021 года: 49% рост балансового капитала и 2,35 млрд чистых активов

Транзакционный банк IBOX Bank опубликовал отчет о финансовых результатах за первый квартал 2021 года. За первые три месяца текущего года АО "АЙБОКС БАНК" продолжает активное развитие по главным направлениям работы.

По данным пресс-службы IBOX Bank, размер чистых активов за 3 месяца 2021 года превысил 2,35 млрд грн – это в три раза больше показателей первого квартала 2020 года.

Согласно стратегии транзакционного банка, IBOX Bank наиболее активно развивает сегмент юрлиц: за январь-март 2021 объем средств юридических лиц вырос на 30,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Балансовый капитал банка вырос на 49% по сравнению с 2020 годом.

"Первый квартал 2021 года мы провели со стабильно положительной динамикой развития, в первую очередь усиливая сотрудничество с бизнесом. Полученную прибыль мы направляем на увеличение уставного капитала, что, в свою очередь, позволит нам усилить транзакционный бизнес и создать основу для дальнейшего роста", – рассказала заместитель председателя правления IBOX Bank Заряна Кивак.

Напомним, на прошлой неделе IBOX Bank сообщил о начале официальной работы в статусе принципального участника Visa. Также недавно были озвучены планы увеличить уставной капитал АО "АЙБОКС БАНК" до 300 млн грн во II квартале 2021 года. Согласно отчету банка, 2020 года, его чистая прибыль составила 111 млн грн, что сделало его одним из самых успешных банков своей группы.