Грядет кризис? Убытки агросектора огромные, зерновое соглашение не спасает – анализ
Украинская агропромышленность понесла огромные прямые убытки из-за развязанной Россией войны. По оценкам, они составляют 6,6 млрд долларов. Это более половины от 13-миллиардных потерь всего бизнеса в целом. При этом продление зернового соглашения даже на 120 дней не сможет оказать значительного положительного влияния на отрасль, ведь для этого оно должно действовать не менее года.
Об этом сообщили в Центре экономической стратегии (ЦЭС). Там отметили: косвенные убытки в сельском хозяйстве оцениваются в еще большую сумму – 23,3 млрд. Сюда входят:
- потери предприятий на оккупированных территориях;
- уменьшение посевных площадей;
- повреждение элеваторов.
"Один из самых больших вызовов агробизнеса – неуверенность в экспорте товара морем. 18 марта истекает срок действия "зернового коридора". Переговоры о его продлении продолжаются", – объяснили в ЦЭС.
Там подчеркнули: несмотря на то, что стороны работают над продлением договоренности на 120 дней, а не 60, как требует Россия, даже этого срока "мало для того, чтобы украинские фермеры чувствовали прогнозируемость на рынке". "Для стабильной работы агросектора "зерновое соглашение" должно быть заключено минимум в год", – отметили аналитики.
Херсонских арбузов не будет
В то же время в 2023 году в Херсонской области не будут сеять арбузы. Причина – заминированные поля. Тем не менее, без отечественных арбузов украинцы не останутся – их, а также лук и дыни, будут выращивать в других областях.
"В Херсонской области, к сожалению, большинство территорий заминированы, поля побиты снарядами, нужно время для разминирования. Но лук, арбузы и дыни будет сеять Одесский регион, часть Кировоградской области", – сообщил член комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук ("Слуга народа").
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине выросла стоимость продуктов питания. Так, в феврале-2023, по сравнению с февралем-2022, они подорожали на 31,5%. Больше всего – яйца, цена на которые подскочила сразу на 80,3%.
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