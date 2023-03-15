Ценники в магазинах увеличились: как в Украине подорожала еда

В Украине выросла стоимость продуктов питания. Так, в феврале-2023, по сравнению с февралем-2022, они подорожали на 31,5%. Больше всего – яйца, цена на которые "подскочила" сразу на 80,3%.

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Об этом сообщает Госстат. Отмечается: также значительно подорожали фрукты – на 74,9%.

"Тройку лидеров" замыкают рыба и продукты из рыбы. Их стоиомость выросла на 44,1%.

Овощи подорожали нп 36,2%. Сахар – на 32,5%.

Более, чем на 20% выросла стоимость ряда позиций. Это:

хлеб и хлебопродукты – 26%;

макаронные изделия – 25,8%;

масло – 24%;

мясо и мясопродукты – 23,2%;

сыр и творог – 23%.

Хлеб вырос в цене на 19,3%. Молоко – на 17,4%.

Меньше всего подорожало подсолнечное масло. Его стоимость увеличилась "лишь" на 14,1%.

Подорожало все

В целом же за указанный период подорожали все группы товаров и услуг – на 24,9%. Больше всего – услуги транспорта, на 33,6%.

Более, чем на 20% подорожал ряд позиций. В частности:

предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья – на 27,9%;

алкогольные напитки, табачные изделия – на 22,4%;

рестораны и отели – на 23%;

здравоохранение – на 20,2%.

Различные товары и услуги віросли в цене на 19,3%. Отдых и культура – на 16,4%.

Связь подорожала на 13,2%. Образование – на 9,4%.

Меньше всего в цене выросли услуги ЖКХ – на 5,2%. А также одежда и обувь, подорожавшие всего на 4,1%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время, падение реального ВВП в конце 2022 года в Украине ускорилось. Так, по данным Госстата, в IV квартале (октябрь-декабрь) оно составило 31,4% (к этому же периоду 2021 года) – после падения на 30,8% в III квартале.

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