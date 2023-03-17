Украинцев оставят без херсонских арбузов: сеять их не будут

В 2023 году в Херсонской области не будут сеять арбузы. Причина – заминированные поля. Тем не менее, без отечественных арбузов украинцы не останутся – их будут выращивать в других регионах.

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Об этом рассказал член комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук ("Слуга народа"), передает Новини.LIVE. Он отметил, что сеять арбузы, а также лук и дыни, вместо Херсонской области планируют в:

Одесской;

Кировоградской.

"В Херсонской области, к сожалению, большинство территорий заминированы, поля побиты снарядами, нужно время для разминирования. Но лук, арбузы и дыни будет сеять Одесский регион, часть Кировоградской области", – сообщил нардеп.

При этом он подчеркнул: выращивание же других культур перенесут на запад и центр Украины. Речь о:

красной свекле;

моркови;

картофеле.

В то же время Соломчук отметил: в 2023 году многие малые хозяйства увеличивают свои площади именно под овощи. Целью этого является желание избежать дефицита и импорта.

В качестве примера он навел лук, цена на который взлетела именно из-за импортных поставок.Так, по данным "Минфина", по состоянию на 17 марта:

лук белый стоит в среднем 89,9 грн/кг, что на 2,31 грн превышает среднемесячную цену февраля в 87,59 грн и на 10 грн – среднеянварьскую в 79,9 грн;

лук репчатый стоит 57,22 грн/кг (+11,58 грн к февралю и +22,33 грн к январю).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине выросла стоимость продуктов питания. Так, в феврале-2023, по сравнению с февралем-2022, они подорожали на 31,5%. Больше всего – яйца, цена на которые подскочила сразу на 80,3%.

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