Глава 'Укрпочты' озвучил детали грядущей продажи Главпочтамта в Киеве

Глава "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил о необходимости выставить на продажу здание Главпочтамта в Киеве.

Здание было возведено в 1957 году и ему необходим дорогостоящий ремонт. Об этом Смелянский сообщил на Facebook.

"Сегодня, чтобы вы безопасно могли прогуливаться по Крещатику, нам нужно вложить более чем 10 млн грн, чтобы плитка не падала вам на голову", – отметил он.

Глава "Укрпочты" добавил, что лифты в здании с 1982 года. Чтобы сэкономить их ресурс лифты работают только на подъем.

"Только на ремонт Главпочтамта нужно 100 млн грн – на лифты, плитку и туалеты, еще 10 млн ежегодно необходимо на содержание строения", – подчеркнул он.

В связи с этим Смелянский считает, что здание лучше продать будущему инвестору.

"И вложить миллиарды гривен, которые мы получим за это здание, в новые автомобили, в ремонты отделений по всей стране и в лучший сервис для миллионов наших сограждан", – резюмировал глава "Укрпочты".

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине июля 2020 года "Укрпочта" продала свои склады в Киеве за 18 миллионов гривен. О первом заключенном договоре по продаже недвижимости сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский.