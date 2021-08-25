Глава Минфина рассказал о судьбе программы МВФ для Украины

Министр финансов Сергей Марченко допустил, что текущая программа stand-by с Международным валютным фондом может быть продлена. По его словам, речь идет о продлении еще на шесть месяцев.

"Это обсуждается, однако окончательного решения еще нет. То есть продление программы stand-by на полгода возможно", – отметил Марченко. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Глава Минфина подчеркнул, что говорить о таком продлении пока рано. По его словам, соответствующее решение должно быть согласовано с партнерами.

Также Марченко напомнил, что Украина ожидает миссию МВФ уже в сентябре.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Киев работает над реформами, которые позволят получить новый транш в рамках программы stand-by. Соответствующая миссия фонда должна прибыть в Украину в сентябре. Также глава государства заверял, что Украина выполнила все обязательства и готова получить новый транш от МВФ.

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Украина должна выплатить Международному валютному фонду в 2021 году 1,16 млрд СПЗ (спецправа заимствования). По официальному курсу это составляет около 1,68 млрд долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, представители Международного валютного фонда предоставили Нацбанку Украины свои рекомендации по усилению институционной способности и управления.