Где в Украине можно купить двухэтажный дом за 20-25 тыс. грн: как выглядит дешевая недвижимость

В Украине двухэтажный дом можно купить по цене от 12,5 тыс. грн. Такая недвижимость будет находиться в дачном кооперативе, а в туалет придется ходить во дворе.

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Об этом говорится в данных крупного портала недвижимости. Так, в Марганце Днепропетровской области продается дом площадью 30 квадратов за 12,5 тыс. грн. Дом хоть и маленький, но двохэтажный. Он находится в садовом обществе. Жить в таком доме круглый год будет сложно из-за отсутствия коммунальных услуг.

"Садовое общество "Рассвет", два участка рядом по 6 соток. На одном из участков есть двухэтажный домик, также сарай. Молодой сад, емкость для воды", - говорится в объявлении.

В Шостке Сумской области продают небольшой двухэтажный дом (площадь 30 квадратов). За недвижимость просят 20 тыс. грн. В доме нет ни электроэнергии, ни воды, ни газа.

"Продам дом, участок 8 соток, не приватизирован. Отделки нет, есть погреб, воды нет, газа нет и электричества нет", – говорится в объявлении. Еще один недостаток: дом находится недалеко от границы с РФ.

В Жадановке Харьковской области продается двухэтажный дом за 20 тыс. грн. В доме отсутствует ремонт. Электроэнергия есть только на территории.

"Продам дачу в два этажа, в дачном кооперативе Аграстрой,2 км от Змеева, направление на Тарановку. Дом сделан из шлакоблочного кирпича, внутренних работ нет. Документы на участок есть, участок приватизированный. Свет на территории, но не проведен в дом. Во дворе вода, туалет. Земля 12 соток. Плодоносный участок. Торг уместен", - говорится в объявлении.

Отметим, в Украине дешевые дома продаются в небольших населенных пунктах. Дом за тысячу долларов можно купить в маленьком селе без развитой инфраструктуры, при этом до ближайшего большого города придется ехать несколько часов на авто.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине в ближайшее время цены на аренду квартир меняться не будут. Без роста экономики рассчитывать на значительное подорожание недвижимости не приходится.