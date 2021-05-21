"Газпром" отвергает отказ от транзита через Украину для поддержания высоких цен в Европе

Российский "Газпром" отвергает предположения об искусственном поддержании цен на газ в Европе при помощи ограничения поставок через Украину. В компании это назвали "не совсем корректным комментарием".

Об этом заявила заместитель председателя "Газпрома" Елена Бурмистрова, пишет "Интерфакс". "Мы производим бронирования в соответствии с заявками потребителей, которые мы традиционно выполняем", – сказала она на пресс-конференции

Ранее глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" мог забронировать дополнительные мощности для транзита газа из РФ в европейские государства и увеличить поставки, дабы удовлетворить спрос, но вместо этого выбрали другую стратегию – не увеличивать поставки, стимулируя таким образом рост цен на газ.

По его словам, сейчас ОГТСУ, помимо мощностей в объеме 40 млрд куб. м в год, предусмотренных подписанным 5-летним транзитным контрактом.

"Мы ожидали, что к этим мощностям будет интерес. В Европе сейчас наблюдается нехватка газа, и цена постоянно растет – сейчас она уже достигла 22 евро/МВт-ч. Это связанно в первую очередь с достаточно длинной и холодной весной. Соответственно, наблюдается дефицит в подземных газохранилищах Европы. Россия могла увеличить поставки газа в Европу для того, чтобы удовлетворить спрос. Но, похоже, "Газпром" занял другую коммерческую стратегию – не увеличивать поставки газа в Европу, чтоб стимулировать дальнейший рост цен", – сказал Макогон.

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