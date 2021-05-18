'Газпром' снова купил весь транзит газа через Украину на июнь

Российская компания “Газпром” забронировала все дополнительные мощности для транзита природного газа через Украину на июнь. Так, на платформе RBP бронировали допмощности на первый месяц лета.

Об этом сообщает "Перший Діловий" со ссылкой на данные Regional Booking Platform. Отмечается, что были запрошены все предложенные 15 миллионов кубометров в сутки. Для сравнения – на апрель, март и февраль “Газпром” выкупал – по 14,2 млн кубов в сутки, а на май – 15 млн кубов.

На третий квартал 2021-го российская компания не забронировала дополнительные украинские мощности для транзита газа через Украину, несмотря на повышенный спрос на газ в Европе. Эксперты утверждают, что “Газпром” стремится поддерживать высокую стоимость газа в Европе, создавая ее искусственный дефицит.

Ранее глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" мог забронировать дополнительные мощности для транзита газа из РФ в европейские государства и увеличить поставки, дабы удовлетворить спрос, но вместо этого выбрали другую стратегию – не увеличивать поставки, стимулируя таким образом рост цен на газ.

По его словам, сейчас ОГТСУ, помимо мощностей в объеме 40 млрд куб. м в год, предусмотренных подписанным 5-летним транзитным контрактом, ежемесячно предоставляет мощности в объеме 15 млн куб. м в сутки на март и апрель.

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