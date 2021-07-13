Франция оштрафовала Google на сотни миллионов евро: названа причина 

Французский антимонопольный орган наложил штраф в размере 500 млн евро на Google Alphabet 13 июля за невыполнение распоряжений регулятора о том, как вести переговоры с издателями новостей страны по авторскому праву. В компании заявили, что очень разочарованы этим решением.

"Наша цель остается той же: мы хотим перевернуть страницу с окончательным соглашением. Мы учтем отзывы французского ведомства и адаптируем наши предложения", – сказали в компании. Об этом сообщает Reuters.

Издатели новостей APIG, SEPM и AFP обвиняют Google Alphabet в том, что он не провел с ними добросовестные переговоры, чтобы найти общую основу для вознаграждения за новостной контент в интернете в соответствии с недавней директивой Европейского Союза, которая создает так называемые смежные права.

Видео дня

"Мы действовали добросовестно на протяжении всего процесса. Штраф игнорирует наши усилия по достижению соглашения и реальность того, как новости работают на наших платформах", –сказал представитель Google.

Отмечается, что само дело было сосредоточено на том, нарушал ли техногигант временные распоряжения, изданные антимонопольным органом, который требовал, чтобы переговоры проводились в течение трех месяцев с любыми издателями новостей, которые их запрашивали.

Ранее в США группа прокуроров, представляющая 36 штатов и Вашингтон, округ Колумбия, подала коллективный иск против компании Google. Ее обвинили в монополии и злоупотреблении властью над разработчиками приложений на Android через свой магазин Play Store.

Google отклонил иск как "беспочвенный", заявив, что изменения, которые истцы требуют внести в Google Play, "увеличивают расходы для мелких разработчиков, ограничивают их способность внедрять инновации и конкурировать, а также делают приложения в экосистеме Android менее безопасными для потребителей".

Как сообщал OBOZREVATEL, США заручились международной поддержкой касательно своего плана изменения глобальной системы налогообложения компаний, что является шагом на пути к упрощению сложной сети правил, давно используемых большими корпорациями. Так, страны, в том числе Индия, Китай и Швейцария, согласились с широкими рамками реформ, установленными Организацией экономического сотрудничества и развития.