Экс-премьер Франции получил должность в российской "Зарубежнефти"

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон стал членом правления "Зарубежнефти" – государственного нефтяного акционерного общества России. В 2020 году политика признали виновным по делу о коррупции, а также поддельном трудоустройства жены и детей, которые получали зарплату из госбюджета.

Как пишет "РИА Новости" со ссылкой на документы компании, Фийон присоединился к правлению АО "Зарубежнефть" 28 июня. Отметим, что в СМИ скандальный политик известен как друг президента РФ Владимира Путина.

В список аффилированных лиц французского политика внесли, поскольку ранее он входил в совет директоров компании. То же самое произошло с замглавы Росимущества Алексеем Павловым.

Отмечается, что Фийон и Павлов заняли должности экс-замглавы Минэкономразвития России Оксаны Тарасенко и помощника зампредседателя правительства РФ Алексея Козлова.

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Кандидатуру Фийона в начале июня выдвинул премьер-министр России Михаил Мишустин.

В "Зарубежнефти" бывший глава французского правительства работает через свою консалтинговую фирму Apteras. Сотрудничество началось в 2017 году, когда политик попал в громкий скандал из-за коррупции. Дело закончилось судебным приговором.

АО "Зарубежнефть" (100% акций компании находятся в федеральной собственности) специализируется на разведке, разработке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений за пределами РФ: в Алжире, Вьетнаме, Индии, Ираке, Йемене, Ливии, Сирии, Кубе.

Напомним:

Премьером Франции Фийон работал в 2007-2012 годах, когда президентом был Николя Саркози.

Правоохранители раскрыли коррупционную схему экс-премьера, после чего суд Парижа приговорил его к пяти годам тюрьмы, три из которых – условно. Политику также запретили в течение 10 лет баллотироваться на выборные должности.

Как писал OBOZREVATEL, ранее бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль (в 2017-2019 годах) вошла в состав совета директоров российской нефтегазовой компании "Роснефть". Она была выдвинута на этот пост в марте 2021 года. Женщина известна тем, что на своей свадьбе в 2018 году танцевала с Владимиром Путиным.

В начале июля главой совета директоров был переизбран Герхард Шредер, бывший канцлер Германии.