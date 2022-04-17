Энергетики ДТЭК возвращают свет в Броварах, обесточенных из-за вражеских обстрелов 17 апреля

Из-за вражеских обстрелов в Броварском районе 17 апреля была повреждена подстанция, питающая более 25 000 жителей Броваров. Энергетики за 3 часа вернули свет большей части клиентов. Работы по возобновлению электроснабжения планируют завершить до конца дня.

Об этом сообщают в ДТЭК Рината Ахметова.

Утром 17 апреля из-за вражеских обстрелов была повреждена одна из высоковольтных подстанций Броварского района. Поэтому без света осталось более 25 000 потребителей.

"Специалисты компании за менее 3 часов заживили большую часть клиентов и больницу в г. Бровары. Сейчас энергетики делают все возможное для того, чтобы возобновить электроснабжение городского водоканала и всех клиентов до конца дня 17 апреля", - сообщили в ДТЭК.

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Кроме того, в ДТЭК сообщили, что за минувшие сутки возобновили электроснабжение для 7057 семей в 23 населенных пунктах на освобожденной от оккупантов территории Киевской области. В частности, свет был возвращен в населенные пункты Вышгородского района. Также частично удалось подать напряжение в пгт. Гостомель, г. Ирпень, г. Буча.

Аварийные бригады ДТЭК продолжают возобновление электроснабжения в населенных пунктах Киевщины, освобожденных Вооруженными силами Украины от российских оккупантов. 17 апреля запланированы работы еще в 27 населённых пунктах Броварского, Бучанского и Вышгородского районов.