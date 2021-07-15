ДТЭК Энерго более 3 лет помогает угольным общинам в разработке дорожной карты справедливой трансформации

ДТЭК Энерго более трех лет помогает угольным общинам в разработке дорожной карты справедливой трансформации, сообщает пресс-служба компании.

"ДТЭК полностью разделяет европейские ценности с декарбонизации экономики. При поддержке ДТЭК Энерго город Доброполье стал первым угольным регионом Украины, который идет по пути экономической диверсификации. Уже разработана соответствующая программа, которая рассчитана на три года и предусматривает более 40 проектов по созданию новых рабочих мест в различных секторах экономики: от строительства до предоставления услуг", – отметил Ильдар Салеев, генеральный директор ДТЭК Энерго.

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По его словам, теперь при содействии ДТЭК Энерго аналогичным путем разработки программ справедливого перехода идут еще три шахтерские общины в Днепропетровской области.

"Убежден, что устойчивое развитие в новых условиях возможно при активном привлечении государства, бизнеса и международных партнеров", – добавил Салеев.

Вместе с экспертами угольной промышленности, представителями власти и международного сообщества он принял участие в обсуждении, на какие изменения ожидает угольная отрасль ближайшие годы на IV Международной угольной конференции "Угольные регионы Украины: справедливая трансформация и добыча угля. Украинский и международный опыт", состоявшейся в Киеве 13 июля.

Общий вывод – успешность трансформации угольных регионов Украины напрямую зависит от вовлеченности в процесс бизнеса, власти, местных общин и международных партнеров.

По словам Ильдара Салеева, ДТЭК Энерго более трех лет помогает общинам, где работают угледобывающие предприятия, в разработке дорожной карты для справедливого переходного процесса. Она гарантирует жизнеспособность этих регионов после прекращения угледобычи.