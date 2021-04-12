Друг Путина решил потратить 15 млрд рублей на санатории в Крыму
Российский олигарх и близкий друг президента РФ Аркадий Ротенберг решил вложить около 15 млрд рублей (5,4 млрд гривен) в "реконструкцию санаториев" в Крыму.
Ротенберг уже второй год является бенефициаром и имеет отношение к санаториям "Ай-Петри", "Мисхор", "Дюльбер", "Жемчужина" и отелю "Дача Рахманинов". Об этом сообщает РБК.
По словам представителя олигарха, эти санатории объединены в сеть "Курорты Крыма". Ротенберг стал бенефициаром объектов в конце 2019 года. При этом еще в сентябре представитель миллиардера отрицал связь с санаториями в Крыму.
"В то время переговоры об условиях вхождения в проект еще не завершились, а делать публичным факт владения санаториями планировалось после оформления документов о прямом владении", – заявил представитель олигарха.
Санатории "Ай-Петри", "Мисхор" и "Дюльбер" продали на торгах "Министерства имущества и земельных ресурсов Крыма" летом 2018 года за 1,5 млрд руб (540 млн гривен). В лот вместе с санаторием "Дюльбер" вошли также земля санатория "Морской прибой" и участок со зданием дачи "Мисхор", в которой был открыт отель "Дача Рахманинов".
Как сообщал OBOZREVATEL:
В январе российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал фильм-расследование о дворце Путина на черноморском побережье неподалеку от Геленджика.
После общественного резонанса миллиардер Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем дворца в Геленджике. Бизнесмен является давним другом главы РФ и связан с ним многими проектами.