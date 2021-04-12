Друг Путіна вирішив витратити 15 млрд рублів на санаторії у Криму
Російський олігарх і близький друг президента РФ Аркадій Ротенберг вирішив вкласти близько 15 млрд рублів (5,4 млрд гривень) у "реконструкцію санаторіїв" у Криму.
Ротенберг уже другий рік є бенефіціаром і має відношення до санаторіїв "Ай-Петрі", "Місхор", "Дюльбер", "Перлина" та готелю "Дача Рахманінов". Про це повідомляє РБК.
За словами представника олігарха, ці санаторії об'єднані в мережу "Курорти Криму". Ротенберг став бенефіціаром об'єктів наприкінці 2019 року. Водночас ще у вересні представник мільярдера заперечував зв'язок із санаторіями в Криму.
"Саме тоді переговори про умови входження в проєкт ще не завершилися, а робити публічним факт володіння санаторіями планувалося після оформлення документів про пряме володіння", – заявив представник олігарха.
Санаторії "Ай-Петрі", "Місхор" і "Дюльбер" продали на торгах "Міністерства майна і земельних ресурсів Криму" влітку 2018 року за 1,5 млрд руб (540 млн гривень). У лот разом із санаторієм "Дюльбер" увійшли також земля санаторію "Морський прибій" і ділянка з будівлею дачі "Місхор", в якій був відкритий готель "Дача Рахманінов".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У січні російський опозиціонер Олексій Навальний опублікував фільм-розслідування про палац Путіна на чорноморському узбережжі неподалік від Геленджика.
Після громадського резонансу мільярдер Аркадій Ротенберг назвав себе власником палацу в Геленджику. Бізнесмен є давнім другом глави РФ і пов'язаний із ним багатьма проєктами.