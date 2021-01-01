Украина закупит китайскую вакцину от COVID-19 по цене самой дорогой в мире
Цена вакцины против COVID-19 от китайской компании Sinovac Biotech, которую Украина планирует закупить за $18 за дозу, соответствует самой дорогой в мире вакцине от компании Moderna (США).
Об этом сообщается в материале "Наші гроші". Журналисты проанализировали договор на сайте ProZorro, который заключили "Медицинские Закупки Украины" 30 декабря, и документ с ценами на вакцину для стран ЕС. Последний случайно слило в сеть правительство Бельгии.
Указывается, что стоимость одной дозы вакцины под названием CoronaVac для Украины составила 504 грн, или около $18 на дату заключения контракта. Всего заказано 1,9 млн доз.
Как известно, вакцина Moderna требует хранения при -20 и лишь полгода, тогда как китайская сохраняется три года при +2..+8 градусах.
Более детально о контракте Украины на закупку китайской вакцины можно почитать по ссылке.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Главный санитарный врач Виктор Ляшко пояснил, что Украине вернут деньги, если вакцина от коронавируса от компании Sinovac Biotech не пройдет финальную стадию клинических испытаний.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал получение китайской вакцины. Глава страны отметил, что сейчас практически все препараты проходят этап юридической легализации, но контрактуют их уже на этом этапе из-за большой очереди.