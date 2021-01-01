Україна закупить китайську вакцину від COVID-19 за ціною найдорожчої в світі

Ціна вакцини проти COVID-19 від китайської компанії Sinovac Biotech, яку Україна планує закупити за $18 за дозу, відповідає найдорожчій у світі вакцині від компанії Moderna (США).

Про це повідомляється в матеріалі "Наші гроші". Журналісти проаналізували договір на сайті ProZorro, який уклали "Медичні Закупівлі України" 30 грудня, і документ із цінами на вакцину для країн ЄС. Останній випадково злив у мережу уряд Бельгії.

Вказується, що вартість однієї дози вакцини під назвою CoronaVac для України склала 504 грн, або близько $18 на дату укладення контракту. Всього замовлено 1,9 млн доз.

Порівняння цін на вакцини Наші гроші

Як відомо, вакцина Moderna вимагає зберігання при -20 і лише пів року, тоді як китайська зберігається три роки при +2..+8 градусах.

Більш детально про контракт України на закупівлю китайської вакцини можна почитати за посиланням.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL: