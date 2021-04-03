Часть "трубы Медведчука" демонтировали при экс-владельцах. Карта

Возвращенный в собственность государства нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление", которым ранее завладели лица, связанные с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком, в 2017-2019 годах демонтировали по частям.

Об этом заявило издание LB.ua, ссылаясь на материалы инвентаризации объекта по состоянию на 1 апреля (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

В частности, отводная трасса №13 участка 23 фактически отсутствует (с 0 до 13 км) по всей длине. Там остались только следы демонтажа.

Линейной части участка 43 этой же трассы с 441 км (64 км находится на консервации на территории Береговского, Виноградовского районов Закарпатской области) также практически полностью нет.

Демонтировано также не менее 12 км отдельными участками линейной части участка 43 трассы №1А с 351 км по 420 км (с 31.01.2019 расконсервированная, расположенная на территории Перечинского, Свалявского районов Закарпатской области).

Также в сумме пропало не менее 8,2 км линейной части участка 43 трассы №19 с 0 км по 72 км (территория Савеловского, иршавского, Виноградовского районов Закарпатской области).

Отмечается, что президент Владимир Зеленский 2 апреля после заседания СНБО заявил, что предыдущими владельцами были уничтожены почти 400 километров нефтепродуктопровода.

Напомним, государство через суд вернуло под свой контроль часть нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление".

Детективы НАБУ совместно со следователями СБУ сообщили о подозрении эксперту, который помогнезаконно приватизировать нефтепродуктопровод.

Высший антикоррупционный суд отказал в апелляции компании "ПрикарпатЗападТранс", связанной с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", об аресте части трубы "Самара – Западное направление".

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

2 февраля 2020 года президент Зеленский своим указом в соответствии с решением СНБО, принятым несколькими часами ранее, ввел санкции в отношении соратника Медведчука Тараса Козака и ряда его компаний.

Под ограничения попали несколько телеканалов, формально принадлежавших Козаку. Среди них – три общегосударственных канала "112 Украина", NewsOne и ZIK.