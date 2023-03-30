Будет ли в Украине доллар по 40 грн: аналитики оценили вероятность и назвали сроки

Курс доллара в Украине в ближайшие недели и, вероятно, в течение всей весны не вернется к отметке в 40 грн/долл., "потолком" будет курс 39 грн/долл. Однако до конца 2023 года ситуация может существенно измениться, и украинцы вновь увидят "бакс" по 40 грн или даже дороже.

Видео дня

Об этом свидетельствуют прогнозы ряда банкиров и аналитиков крупных организаций, пишет OBOZREVATEL. Так, немаловажную роль на валютном рынке сейчас играет сезонный фактор – весной курс доллара в Украине традиционно снижается.

Как объяснил руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий, такая тенденция связана с деятельностью аграриев. Они активно продают прошлогодний урожай, притом полученную с экспорта валюту сразу "перегоняют" в гривню – для закупок для новой посевной. Это увеличивает предложение "бакса" на рынке, а соответственно положительно влияет на курс украинском валюты.

По подсчетам банкиров, в апреле курс доллара будет колебаться в пределах 37,8-39 грн. Об этом свидетельствуют "усредненные" прогнозы директора департамента казначейства Cominbank Германа Марченко и дилера департамента глобальных рынков ОТП Банка Антона Куренного.

По словам Куренного, отметка в 39 грн/долл. может быть пробита из-за снижения спроса на депозиты "под покупку валюты". Такой механизм на пике своей популярности во втором полугодии 2022-го растягивал спрос на "баксы" во времени, а снятая с депозитов безналичная валюта через 3 месяца попадала на украинский рынок и увеличивала предложение доллара, что вело к укреплению гривни.

"С начала года валютный рынок приобрел признаки системной стабильности. Важны также героические действия Вооруженных сил Украины, которые не дают врагу поколебать украинское сопротивление", – объяснял свой прогноз Марченко.

Впрочем, по расчетам экспертов различных организаций, курс доллара в Украине к концу 2023-го может достичь 45 грн, однако это самый пессимистический прогноз на текущий год. Если вывести средний показатель из всех предоставленных подсчетов, консенсус-прогноз предполгает на конец года курс 41,2 грн/долл.

Свою прогнозы аналитики озвучили во время дискуссии, организованной Центром экономической стратегии (CES). В целом они предоставили такие данные:

Concorde Capital – прогнозируют доллар по 36,6 грн на конец года, самый оптимистичный прогноз;

Oxford Economics – 39 грн/долл.;

Dragon Capital – 43 грн/долл.;

IER/GET – 42 грн/долл.;

Morgan Stanley – 45 грн/долл., самый пессимистичный прогноз;

Sense Bank – 43 грн/долл.;

ICU – 40,2 грн/долл.

Интересно, что в государственный бюджет на текущий год закладывался курс доллара на уровне 42,2 грн. Однако "бюджетные" прогнозы курса часто не сбываются, они по сути и не являются прогнозами – это лишь показатель, необходимый для проведения чисто бюджетных расчетов.

Стоит отметить, что в прогнозах речь идет о наличном курсе доллара, который регулируется рынком. Официальный курс доллара в Украине остается фиксированным, и сейчас составляет 36,56 грн/долл.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Нацбанке привязали отмену фиксированного курса не к конкретному времени, а к макроэкономическим показателям. Удерживать доллар в регуляторе намерены, пока ситуация на валютном рынке не улучшится, а инфляция не стабилизируется.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!