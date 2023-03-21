Украинцев ждет новый курс доллара в апреле: озвучен прогноз

Курс доллара в Украине, вероятно, будет продолжать укрепляться в апреле. Наиболее вероятно, что диапазон составит 38-38,5 грн/$.

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Такой прогноз в комментарии OBOZREVATEL озвучил руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий. "Есть большой шанс, что гривня будет дальше укрепляться, здесь мы видим несколько факторов. Первый – это посевная, которая сейчас активно начинается", – сказал он.

Аграрии активно продают урожай в прошлом году, добавил эксперт, а также продают свои запасы валюты, чтобы обеспечить посевную. "Соответственно, скорее всего, доллар будет двигаться вниз, наверное, примерно 2-3 недели. Можно говорить о диапазоне 38-38,5 грн/$, – отметил Паращий.

Также он подчеркнул, что многое будет зависеть от "зернового коридора", однако пока ситуация не совсем ясна. Поэтому если будут какие-то неожиданно плохие новости по поводу "зернового соглашения", то могут быть определенные проблемы.

Напомним, утром 21 марта украинские банки покупают наличный доллар в среднем по 38,45 грн – это на 5 коп. дороже, чем было днем раньше. Продают же валюту на прежнем уровне в 38,9 грн.

Среди крупных банков самый высокий курс в покупку выставил Сенс Банк – 38,5 грн. Самый низкий – OTP Bank, 37 грн. Продают американскую валюту дороже всего в Сбербанке – по 39,1 грн. Дешевле всего – в ПриватБанке, 38,55 грн.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Нацбанке привязали отмену фиксированного курса не к конкретному времени, а к макроэкономическим показателям. Удерживать доллар на уровне 36,56 грн в регуляторе намерены , пока ситуация на валютном рынке не улучшится, а инфляция не стабилизируется.

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