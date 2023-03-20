В Украине отменят фиксированный курс доллара: в НБУ рассказали когда

В Нацбанке привязали отмену фиксированного курса привязали не к конкретному времени, а к макроэкономическим показателям. Удерживать доллар на уровне 36,56 грн в регуляторе намерены до того момента, пока ситуация на валютном рынке не улучшится, а инфляция не стабилизируется.

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Сама же фиксация курса гривни позитивно повлияла на экономику Украины во время войны, рассказал глава Нацбанка Андрей Пышный, передает NV. По его словам, без этого "прошлогодняя инфляция составляла бы около 34% вместо 26,6%".

"Процесс [отмены фиксированного курса] будет определяться не временными границами, а наличием необходимых макроэкономических условий. До их появления официальный курс будет оставаться фиксированным", – объяснил Пышный, отметив, что такими условиями являются:

уменьшения роли Нацбанка в балансировании рынка;

возвращении способности инфляции быть номинальным якорем для ожиданий.

Самый низкий курс с лета

В то же время, в феврале наличный курс гривни по к доллару заметно укрепился. В частности, средневзвешенный курс по операциям продажи наличной валюты составил 39,89 грн/доллар, а на конец месяца – 38,94 грн/доллар. Это – наиболее низкий курс с августа и 21 июля 2022 года соответственно.

Как объяснил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, на стабилизацию валютного рынка повлияли несколько факторов. В частности:

решения НБУ по увеличению норм обязательного резервирования по вкладам по требованию;

прекращение монетизации дефицита бюджета;

ритмическое поступление внешней финансовой помощи в запланированных объемах;

продолжение действия специальных депозитных продуктов;

подготовка к весенней посевной кампании;

стабилизация валютных ожиданий на фоне сравнительно лучшей ситуации в энергетике и отсутствия полномасштабной эскалации на годовщину начала войны.

Какой курс доллара установили банки 20 марта

Утром 20 марта украинские банки выставили наличный курс доллара на уровне 38,4/38,9 грн (покупка/продажа). Это на 5 коп. дороже в покупку, чем днем ранее, а также на 4 коп. – в продажу.

Среди больших банков дороже всего покупают доллар Креди Агриколь Банк – по 38,6 грн, а также Ощадбанк и Сенс Банк – по 38,35 грн. Дешевле всего – Универсал Банк, 37,6 грн.

В продажу самый высокий курс выставили Креди Агриколь Банк – по 39,3 грн, а также Ощадбанк – 39,15 грн. Самый низкий – ПриватБанк, 38,6 грн, и Универсал Банк, 38,8 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам директора департамента казначейства АО "Коминбанк" Германа Марченко, в период с 20 по 26 марта ожидаются небольшие колебания курса доллара – в 0,2-0,3 грн. Однако несмотря на это, в целом, наличный курс не пересечет "границы" 38-39 грн.

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