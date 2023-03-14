Сколько будет стоить доллар в Украине конце года: аналитики показали пессимистичный и оптимистичный прогнозы

Курс доллара в Украине к концу 2023 года может достичь до 45 грн, однако это самый пессимистический прогноз на текущий год. Самые оптимистические расчеты предусматривают курс доллара на уровне 36,6 грн в конце 2023 года.

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Такие сценарии озвучили эксперты различных организаций во время дискуссии, организованной Центром экономической стратегии (CES). Аналитики представили такие прогнозы:

Concorde Capital – прогнозируют доллар по 36,6 грн на конец года, самый оптимистичный прогноз;

Oxford Economics – 39 грн/долл.;

Dragon Capital – 43 грн/долл.;

IER/GET – 42 грн/долл.;

Morgan Stanley – 45 грн/долл., самый пессимистичный прогноз;

Sense Bank – 43 грн/долл.;

ICU – 40,2 грн/долл.

Напомним, в госбюджете Украины на 2023 год предусмотрен курс доллара на уровне 42,2 грн. Однако здесь следует напомнить, что "бюджетные" прогнозы курса часто не сбываются.

А в ближайшее время серьезных колебаний на валютном рынке не ожидается. Как рассказал в комментарии OBOZREVATEL банкир Герман Марченко, в марте-2023 курс доллара, вероятно, останется в диапазоне 38-39 грн, а евро – 40-41 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам народного депутата Даниила Гетманцева, в феврале наличный курс гривни по к доллару заметно укрепился. В частности, средневзвешенный курс по операциям продажи наличной валюты составил 39,89 грн/доллар, а на конец месяца – 38,94 грн/доллар. Это – наиболее низкий курс с лета 2022 года.

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