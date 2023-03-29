Доллар в Украине может перешагнуть новую отметку: прогноз банкира

Курс доллара в Украине может вернуться к росту и перешагнуть отметку в 39 грн/долл. уже весной 2023 года. Это будет означать подорожание американской валюты на 20-40 коп., т.к. в конце марта курс стабилизировался на уровнях 38,4-38,8 грн/дол..

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Об этом рассказал дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка Антон Куренный, пишет "24 Канал". Банкир отметил, что спрос на иностранную валюту в Украине снизился.

Однако недавнее падение курса доллара также снижает популярность валютных депозитов. Речь идет о долларовых вкладах, когда клиент банка за гривни покупает безналичные "баксы" и сразу кладет их на депозит, а через 3 месяца забирает уже валюту.

Других законных способов купить безналичный доллар в стране на данный момент нет, потому такие депозиты стали весьма популярными. В результате спрос на "баксы" растягивался во времени и не имел шокового влияния на курс, а снятая с депозитов безналичная валюта попадала на украинский рынок и увеличивала предложение доллара, что вело к укреплению гривни.

"Спрос на валюту упал, поэтому мы ожидаем тестирования уровня 38 грн/долл. Но эти уровни снижают заинтересованность в открытии трехмесячных валютных депозитов, поэтому через некоторое время это начнет давить на курс наличной валюты и вернет нас обратно до уровня 39 гривен", – объяснил банкир.

При этом поддержать гривню может решение Международного валютного фонда предоставить Украине программу финансирования, отметил Куренный. Впрочем, импорт в денежном выражении все еще превышает экспорт, поэтому позитивные сигналы от МВФ могут повлиять на курс доллара лишь кратковременно, предупредил банкир.

Как сообщал OBOZREVATEL, по подсчетам аналитиков ICU, реальный курс доллара в Украине к концу 2023 года ожидается на ровне 40,2 грн/долл. То есть резких колебаний на валютном рынке в этом году не прогнозируется.

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