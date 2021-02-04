Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроєкт №4543, який має зняти заборону на проведення аукціонів великої приватизації, яка діє з весни минулого року.

284 голоси за прогресивний розвиток України! 284 голосів підтримки та довіри!

Фонд державного майна України довів на практиці, що прозора приватизація можлива, і коронокриза не перепона і зацікавленість інвесторів - є! Ми залучили 3 млрд гривень до бюджету у 2020 році. Це у п’ять разів більше ніж у 2019, і в десять разів більше ніж у 2018.

Але ми не зупиняємося на досягнутому та готові принести державі у 4 рази більше в цьому році. Фонд держмайна запропонував Верховній Раді закласти в цьогорічний бюджет надходження в сумі 12 000 000 000 гривень від приватизації.

Приватизація - це шлях сталих інвестицій, нових робочих місць, модернізації економіки Украіни та викорінення корупції. Для цього необхідна політична підтримка та воля.

Голосування Верховної Ради сьогодні довело, що цей шлях підтримують Володимир Зеленський, Денис Шмигал, Dmytro Natalukha, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Світлана Панаітотіді як і наші міжнародні партнери.

Особливо тішить підтримка депутатів різних фракцій і 284 голоси!

Дякую Слуга Народу, Депутатська група "Довіра", Європейська Солідарність, Голос!

І, як завжди, розслаблятися не треба.

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