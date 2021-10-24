Украину ждет энергетический кризис, – Зеркаль

Украину ждет энергетический кризис, который накроет всю Европу. "Первым звонком" этого стала Молдова.

Об этом в интервью "Радіо Свобода" сообщила советник министра энергетики Елена Зеркаль. Она рассказала, что проводилось много встреч с представителями Молдовы, чтобы разрешить кризис.

"Потому что Молдова – это первый звонок. В принципе этот кризис будет присуща всей Европе. И, к сожалению, Украина следующая", – говорила она.

Со слов Зеркаль, кризис случился из-за различных факторов, одним из которых стали природные происшествия в Азии и Латинской Америке. Зеркаль подчеркнула, что газ стал переходным топливом для азиатского региона.

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"Рыночные цены сейчас диктуют автократические режимы. И Путин (президент РФ – Ред.) не может не воспользоваться этим. Потому что он является самым ярким представителем этой автократической системы", – сказала Зеркаль.

Советник министра также сказала, что в украинских газохранилищах хранится больше газа, чем в европейских, однако не весь он принадлежит Украине.

"Сейчас нужно решать вопрос с теми экспортерами, которые хранят газ в наших подземных хранилищах, для того, чтобы этот газ оставался в Украине, но чтобы это не было сделано в нарушение законодательства", – пояснила Зеркаль.

В Молдове из-за нехватки гaза объявили чрезвычайное положение. Такое решение принял пaрламент стрaны на зaседании 22 октября. В начале октября власти Молдовы объявили режим энергетической тревоги в стране. Причина – острая нехватка природного газа. Это произошло не из-за рекордной цены на голубое топливо, а потому, что Кишинев не успел подписать новый контракт с "Газпромом".

Как писал OBOZREVATEL, цена на газ в Европе превысила 900 долларов за тысячу куб. м. Еще в начале 2021-го в Великобритании было 70 энергокомпаний, но к концу года их может остаться всего 10.