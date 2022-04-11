Бизнес в Украине перешел на военные рельсы: как изменились налоги и правила работы

В Украине, несмотря на боевые действия, восстанавливается работа бизнеса. При этом предпринимателям оказывают государственную поддержку. Запущена налоговая реформа и специальные программы, которые помогают перевезти производство в относительно безопасные регионы, а также трудоустроить переселенцев.

О последних законодательных изменениях и нововведениях рассказали в пресс-центре Верховной Рады. OBOZREVATEL выбрал главные новшества.

Налоги и сборы

1. Налоговые каникулы. Если у предпринимателя нет возможности заплатить, он освобождается от финансовой и административной ответственности. Правило действует и для юридических лиц, и для физлиц-предпринимателей (ФЛП).

Уплатить все "пропущенные" налоги нужно будет в течение 3 месяцев после отмены военного положения. Физические лица, ФЛП, юридические лица представляют налоговые отчетные документы в течение 6 месяцев после прекращения или отмены военного положения за весь период непредставления отчетности.

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Также физлица освобождаются от уплаты налога на жилую недвижимость (за 2021-2022 гг.), если она расположена на территориях, где велись боевые действия или на временно оккупированных территориях, а также если такая недвижимость стала непригодной для проживания в результате вооруженной агрессии РФ. По тем же принципам не уплачивается плата за землю (земельный налог и арендная плата за земли государственной и коммунальной собственности).

2. Освобождение от НДС. Действует при условии, что товары не происходят из РФ. От уплаты налога на добавленную стоимость освобождаются:

товары, в том числе горючее, которые переданы на нужды армии, а также в государственную или коммунальную собственность, в том числе в пользу ТрО;

товары, которые ввозятся на таможенную территорию в режиме импорта физлицами-предпринимателями 1-й и 2-й групп, а также 3-й группы, когда не являются плательщиками НДС;

от пошлин и НДС освобождаются товары, импортируемые предприятиями для свободного обращения (кроме алкогольных напитков, табачных изделий), если такие товары не происходят из России. С тем же условием от таможенных платежей освобождены транспортные средства, ввозимые гражданами.

3. Упрощенная система и единый налог. В период военного положения расширены возможность применять упрощенную систему налогообложения. Так, в 3-ю группу со ставкой 2% от оборота смогут перейти налогоплательщики без учета лимита объема дохода. В ней разрешено находиться продавцам подакцизных товаров. Для них приостановлена регистрация налога на добавленную стоимость.

Физлица-предприниматели 1-й и 2-й группы имеют право не уплачивать единый налог. Соответственно, они могут не представлять отчетность за те периоды, которые не будут уплачиваться налог.

С 1 марта до конца военного положения и еще в течение 12 месяцев после его отмены не начислять и не платить ЕСВ за себя разрешается:

ФЛП, в том числе избравшим упрощенную систему налогообложения,

лицам, осуществляющие независимую профессиональную, религиозную (миссионерскую) или другую подобную деятельность,

членам фермерских хозяйств.

4. Гуманитарная помощь и благотворительность. Операции по оказанию благотворительной помощи в пользу ВСУ, ТРО, сил гражданской защиты и больниц не облагаются налогом. Также налогообложению не полежат суммы возмещения стоимости горючего, затраченного на перевозку такой помощи.

Физические лица, перечислившие в течение 2022 года пожертвования неприбыльным организациям, имеют право на налоговую скидку. Она распространяется на расходы, не превышающие 16% общего годового дохода.

В годовой налогооблагаемый доход не включается оказание благотворительной помощи тем, кто проживает в местах проведения боевых действий и внутренне перемещенным лицам.

5. Ввозные пошлины. Социально значимые продукты питания и медикаменты не облагаются ввозной пошлиной. Также от нее освобождаются операции по ввозу товаров, конечным получателем которых являются правоохранительные органы, Министерство обороны Украины, ВСУ и ТрО.

Также отмена пошлин распространяется для бизнеса на товары для свободного обращения (кроме алкогольных напитков, табачных изделий), а для рядовых граждан – на автомобили.

6. Рента за газ. Установлена ​​дифференцированная ставка рентной платы за добычу природного газа: чем выше цена реализации газа, тем выше ставка. При этом 3% ренты идет в бюджеты местного самоуправления, в 2% – в областные бюджеты.

7. Бензин и дизтопливо. На период военного положения снижена ставка НДС с 20% до 7% для операций по поставке и ввозу на таможенную территорию Украины бензинов, тяжелых дистиллятов и сжиженного газа. Установлена ​​нулевая ставка акцизного налога.

Также разрешается использовать бензин и дизельное топливо экологических классов Евро-3 и Евро-4. А НДС на внутренние перевозки авиатранспортом также снижен с 20% до 7%.

Релокация бизнеса

В Украине действует программа бесплатного переезда предприятий. Власти подбирают подходящие площади для размещения производства и расселения персонала, а также помогают найти сотрудников на новом месте.

Главным условием является наличие логистической возможности без чрезмерной угрозы для водителей и железнодорожников. Поэтому в зоне непосредственных боевых действий и через гуманитарные коридоры релокация не проводится.

ФЛП, работающие на предприятие, осуществляющее релокацию, должны подавать заявки на переезд отдельно. По прибытии на новое место специалисты областных администраций, Государственная служба занятости и Государственная служба по труду помогают компании в обустройстве.

Проверки и штрафы

1. Налоговые проверки. Новые проверки не начинаются, а уже начатые останавливаются. Исключением может стать проверка деклараций или уточняющих расчетов, в которые добавлено заявление о возврате суммы бюджетного возмещения.

2. Проверки отчетов. Во время военного положения и в течение 3 месяцев после его отмены отменяется административная и уголовная ответственность за непредставление или несвоевременное представление отчетных документов. Проверки своевременности и полноты представления отчетов не осуществляются.

3. РРО. Штрафы при неиспользовании регистраторов расчетных операций (РРО) не налагаются.

4. ЕСВ. На время действия военного положения и в течение 3 месяцев после его отмены штрафные санкции по ЕСВ не применяются. Пеня не начисляется, а уже начисленная пеня за эти периоды подлежит списанию.

Также установлен мораторий на проведение документальных проверок правильности начисления, вычисления и уплаты единого взноса. Документальные проверки, начатые до 24 февраля 2022 года, приостанавливаются.

5. Плановые и внеплановые проверки бизнеса. Такие проверки остановлены. Внеплановые проверки могут быть восстановлены министерствами в отдельных сферах только при наличии угрозы правам, жизни и здоровью человека, защите окружающей природной среды, обеспечению безопасности государства.

Например, может быть инициирована проверка по предотвращению неконтролируемого роста цен на социально значимые товары. С этой целью налоговые органы наделяются полномочиями по осуществлению контроля в сфере ценообразования.

6. Маркировка продуктов. Операторам рынка пищевых продуктов и кормов разрешается продавать импортную продукцию с маркировкой на иностранном языке. Партии пищевых продуктов и кормов должны сопровождаться информацией или маркировкой, изложенными на украинском языке. Правило не касается гуманитарной помощи – маркировка на ней может быть любой.

Разрешения на деятельность

Большинство разрешительных документов отменяется. Их получение нужно только в случае регистрации бизнеса, связанного с радиоактивными и другими опасными веществами, добычей полезных ископаемых, производством лекарственных средств. Также в списке исключений – внешнеэкономическая деятельность, организация и проведение азартных игр, оценка соответствия технических регламентов и т.п.

Если за лицензию не уплачен очередной платеж или срок действия истек, такая лицензия все равно считается действующей. Продлить лицензию будет необходимо в течение 30 дней после прекращения или отмены военного положения.

Также разрешается эксплуатация сельскохозяйственных машин без их обязательной регистрации. Это касается тракторов, самоходных шасси, самоходных сельскохозяйственных, дорожно-строительных и мелиоративных машин и т.д.

При этом расширяется список товаров, разрешение на экспорт которых будет выдавать Министерство экономики Украины. Так, лицензированию подлежит экспорт: пшеницы и смеси пшеницы и ржи; кукурузы; мяса кур домашних; яиц кур домашних; масла подсолнечного.

На время военного состояния запрещается экспорт: овса, пшена, гречихи, сахара, соли, ржи, крупного рогатого скота, мяса и субпродуктов из КРС. По отношению к другим товарам экспорт происходит в правом режиме мирного времени.

Кредитование и компенсации

1. Трудоустройство переселенцев. Во время военного положения и в течение 30 дней после его отмены работодатели могут получать 6500 грн в месяц за каждого трудоустроенного вынужденного переселенца. Для этого работодатель должен:

платить ЕСВ за трудоустроенное лицо;

представить налоговую отчетность за 4-й квартал 2021 года или годовую отчетность за 2021 год;

подать заявление в центр занятости не ранее чем через 5 дней после трудоустройства переселенца.

2. Кредиты. Программа "Доступные кредиты "5-7-9%" расширена на любой бизнес, независимо от объемов годового дохода. Во время военного положения и в течение 1 месяца после его прекращения предприниматели могут получить кредит под 0% на сумму до 60 млн грн.

После истечения указанного срока и до конца срока кредита кредитная ставка будет составлять 5%. Конечный срок зависит от целей кредита:

5 лет – для инвестиционных кредитов на приобретение основных средств;

3 года – для кредитов на пополнение оборотных средств для осуществления предпринимательской деятельности.

Также в программу внесены изменения касательно сельскохозяйственных производителей. Разрешено выдавать кредиты с такими условиями:

цель кредитования – инвестиционный кредит на приобретение сельскохозяйственной техники / кредит на пополнение оборотных средств для приобретения семян, удобрений и горюче-смазочных материалов;

срок кредита – 6 месяцев;

срок подачи заявки на участие в программе – до 31 мая 2022 года.

размер кредитной гарантии – 80% от суммы кредита субъекта микро, малого и среднего предпринимательства (кроме субъектов крупного предпринимательства).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина призвала крупнейшие международные компании принять участие в восстановлении страны. Средства собирают в государственный Фонд восстановления и трансформации экономики и Фонд поддержки малого и среднего бизнеса.