Украина попросила Coca-Cola, Auchan и других бизнес-гигантов вложить деньги в восстановление страны

Украина призвала крупнейшие международные компании принять участие в восстановлении страны. Средства собирают в государственный Фонд восстановления и трансформации экономики и Фонд поддержки малого и среднего бизнеса.

Официальное обращение направило Министерство экономики Украины. В списке компаний: Fazer Confectionery, Eaton, Kimberly-Clark, Kellogg's, Henkel, Carlsberg, Gfk, Ipsos, HEINEKEN, AB InBev, Mondelez, PepsiCo, Beiersdorf, Coca-Cola, Philip Morris, S Group (Prisma), Japan Tobacco, Auchan, Procter & Gamble, Mars и Conta-Clip.

"Финансовая поддержка будет направлена на инструменты помощи бизнесу и реанимированию экономики, и позволит предотвратить кризис, который из-за военной агрессии России грозит не только Украине, но и всему миру", – объяснил заместитель министра экономики Украины Александр Грибан.

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Также министерство призвало эти компании присоединиться к списку ответственных представителей бизнеса и полностью остановить деятельность в РФ. Компании, которые продолжают работать в стране-агрессоре, платят налоги Кремлю и таким образом финансируют военные преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, откуда будут брать деньги на восстановление Украины. Уже идет работа по привлечению международного финансирования для этих целей. Кроме того, отстраивать страну будут на деньги, полученные от конфискации активов России по всему миру.

Сумма ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины в ходе войны с Россией, достигла почти 2 трлн грн, $68,2 млрд. Суммарные же убытки Украины составляют $564–600 млрд.