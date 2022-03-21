Работа для переселенцев: бизнесу в Украине заплатят по 6500 грн за каждого трудоустроенного

В Украине стартует программа трудоустройства всех переселенцев. Работодателям, которые оформят сотрудников из пострадавших регионов, выплатят по 6500 грн (размер минимальной зарплаты) за каждого трудоустроенного.

Деньги будут тратиться непосредственно на оплату труда таких работников. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Премьер снова обратился к предпринимателям с призывом возобновлять работу. Это касается бизнеса, который находится в относительно спокойных регионах страны.

"Государство поддерживает вас в вашем желании продолжать работу там, где это возможно. Полная дерегуляция бизнеса, упрощение налоговой системы, доступные кредиты. Теперь государство берет на себя часть расходов на заработные платы людям, нуждающимся в работе. Так что – работаем! Всех призываю начинать работать, принимать людей, предоставлять им работу", – заявил Шмыгаль.

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Напомним, тем, кто приютил переселенцев у себя дома, помогут с оплатой коммунальных услуг. "Все те, кто откликнулся на беду, предоставил крышу переселенцам, предоставил бесплатный приют, будут получать 450 грн в месяц за каждого, кому помогли, на компенсацию коммунальных услуг", – отметил премьер-министр.

Количество внутренних переселенцев, по официальным данным, достигло 11-12 млн человек. За границу выехали около 3 млн беженцев из Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в Украине проводится эвакуация бизнеса из регионов, где ведутся активные боевые действия. За неделю переместили 40 предприятий, 18 из них уже успели возобновить работу после релокации.

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