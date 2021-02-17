Биткоин побил исторический рекорд: какова стоимость монеты

Стоимость биткоина продолжает расти. 17 февраля криптовалюта обновила исторический рекорд, превысив отметку в $51 тыс. На данный момент стоимость биткоина оценивается в $51,513.54.

Об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk. За прошедшие сутки актив подорожал уже на 3%.

Цена криптовалюты растет на фоне новостей о том, что котируемая на нескольких фондовых биржах SynBiotic SE начала перевод части своей свободной ликвидности в биткоин. В заявлении компании сообщается, что этот шаг вызван в связи с опасениями касательно девальвации евро и доллара.

Кроме того, в компании MicroStrategy анонсировали план запуска конвертируемых облигаций на $90 млн. Средства от продажи направят на покупку криптовалюты.

Отметим, что с начала 2021-го биткоин подорожал почти на 72%. Резкий скачок случился в цене по причине инвестирования компанией Tesla $1,5 миллиарда в криптовалюту.

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