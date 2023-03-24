В Binance произошел масштабный сбой, вся торговля остановилась: когда починят

На криптовалютной бирже Binance приостановлена вся спотовая торговля. Система сопоставления столкнулась с ошибкой, специалисты работают над решением проблемы.

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Об этом сообщили на Binance 24 марта. Для решения проблемы в системе понадобится примерно 30-120 мин.

"Начальный анализ указывает на то, что система сопоставления столкнулась с ошибкой трейлинг-стоп-ордера. Восстановление займет ориентировочно 30-120 мин. Ожидаем более точное время. Депозиты и снятие средств приостановлены как SOP (стандартная операционная процедура). Средства в безопасности", – добавили в компании.

В ноябре 2022-го биржа Binance приостановила работу сети внутренних контрактов BNB Chain после взлома и угона цифровых активов на сумму свыше $544 млн. Из-за оперативного реагирования команды вывести хакерам удалось лишь около $100 млн.

О случившемся сообщал генеральный директор Binance Чанпен Чжао. Причиной взлома стал эксплойт (вредоносный фрагмент кода, использующий программные уязвимости проекта) во внутреннем кроссчейн-мосте экосистемы BNB Chain. В результате происшествия стоимость четвертого по капитализации токена BNB упала на 5%.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киевском метрополитене произошел технический сбой. В результате на станциях временно не работал QR-код, сгенерированный в приложении "Киев Цифровой".

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