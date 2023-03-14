В метро Киева из-за технического сбоя не работает один из видов оплаты: что известно

В Киевском метрополитене во вторник, 14 марта, произошел технический сбой. В результате на станциях временно не работает QR-код, сгенерированный в приложении "Киев Цифровой".

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Что стало причиной сбоя, неизвестно.

"На станциях метро QR-код, сгенерированный в приложении "Киев Цифровой", временно не работает по техническим причинам. Специалисты оператора автоматизированной системы оплаты проезда КП "ГИОЦ" пытаются как можно быстрее решить вопрос", – говорится в сообщении.

В пресс-службе КГГА напомнили, что оплатить за проезд можно:

Транспортной картой;

Разовым бумажным Qr-билетом;

Бесконтактной банковской картой;

Мобильное приложение ApplePay и Google Pay.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевском метрополитене в воскресенье, 12 марта, произошел технический сбой. В результате на станциях временно не работали транспортные карточки, которые были только пополнены.

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