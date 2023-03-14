В метро Киева из-за технического сбоя не работает один из видов оплаты: что известно
В Киевском метрополитене во вторник, 14 марта, произошел технический сбой. В результате на станциях временно не работает QR-код, сгенерированный в приложении "Киев Цифровой".
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Что стало причиной сбоя, неизвестно.
"На станциях метро QR-код, сгенерированный в приложении "Киев Цифровой", временно не работает по техническим причинам. Специалисты оператора автоматизированной системы оплаты проезда КП "ГИОЦ" пытаются как можно быстрее решить вопрос", – говорится в сообщении.
В пресс-службе КГГА напомнили, что оплатить за проезд можно:
- Транспортной картой;
- Разовым бумажным Qr-билетом;
- Бесконтактной банковской картой;
- Мобильное приложение ApplePay и Google Pay.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевском метрополитене в воскресенье, 12 марта, произошел технический сбой. В результате на станциях временно не работали транспортные карточки, которые были только пополнены.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!