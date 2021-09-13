Без налогов на квартиры и овощи с огородов: Железняк показал шорт-лист правок к законопроекту 5600

В Верховной Раде готовятся к рассмотрению налогового законопроекта № 5600 – 13 сентября начались обсуждения документа в профильном комитете. Депутаты уже предложили убрать из проекта нормы об уплате НДС застройщиками, о налогообложении продажи сельхозпродукции и самозахваченной земли.

Всего к документу подали 11 319 правок, сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк. Он предоставил шорт-лист самых значимых правок к проекту закона:

Убрать норму об обложении строительства домов (20% НДС). Это требование вызвало возмущение застройщиков, которые грозились поднять цены на квартиры в случае принятия законопроекта. Изменить налогообложение дохода от продажи сельхозпродукции. Речь в этой норме идет о продукции, выращенной на крупных участках (более 0,5 га). По мнению критиков, требование могло коснуться пожилых украинцев, которые торгуют овощами и фруктами с собственных огородов. Депутаты предложили заменить критерии отбора плательщиков: устанавливать их не по размеру участков, а по объему продаж (более чем на 12 минималок в год, то есть 72 тыс. грн). Убрать норму, согласно которой украинцы с огородами в границах населенных пунктов должны были бы платить минимальное налоговое обязательство – около 1500 грн за га. Отменить запланированное повышение штрафов за несвоевременную регистрацию налоговых накладных. Изменить требования к получению бюджетного возмещения НДС (налога на добавленную стоимость). В первом чтении было установлено, что право на такое возмещение потеряют те, кто просто перепродает продукцию (без дополнительно обработки и т.д.). Теперь хотят установить предельную стоимость переработки - не менее, чем на 8% от цены товара. Отменить норму, согласно которой налоговая получала право взыскивать весь налоговый долг без обращения в суд даже после 1 дня просрочки. Теперь предлагается предоставлять такое право только в случае просрочки в 90 дней и более. Не давать налоговикам право запрещать предприятию распоряжаться своим имуществом, если проверка выявила недоплату налогов в госбюджет. Убрать норму о налогообложении земельных участков, которыми пользуются без наличия документов (то есть в случае самохвата).

Железняк уверен, что комитет не сможет закончить рассмотрение документа на этой неделе (до 20 сентября). "План – рассматривать каждый день по 5 часов. Обсуждение в Комитет будет по спецпроцедуре... Мой прогноз: на этой неделе нереально закончить", – написал Железняк в своем Telegram-канале.

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Как подсчитали аналитики Киевской школы экономики (KSE), чаще всего нардепы предлагали правки к нормам о налогообложении аграриев – более 2700 правок, из которых 1600 касаются минимального налогового обязательства. Изменить предложенные ставки рентной платы за пользование ресурсами предложи 2300 раз.

Как сообщал OBOZREVATEL, законопроект № 5600 уже принят в первом чтении. В целом он предлагает повысить налоги и акцизы для крупного бизнеса, а также уменьшит возможности для манипуляций. Среди предложенных норм:

отмена льгот для птицеводов;

повышение ренты на руду;

отмена льготы для "зеленых";

появление фиксированных ставок налогов;

повышение в три раза экологического налога.

Напомним, также с 1 сентября украинцам начали начислять штрафы за неуплату налогов на квартиру. Размер штрафа зависит от того, как сильно был просрочен платеж.