Украинцев, у которых есть огороды, заставят платить налоги: какие новшества предложили в Раде

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект №5600, который должен внести изменения в Налоговый кодекс. В частности, народные избранники собираются уменьшить размер участков для ведения личного хозяйства.

Сейчас по закону можно владеть участком до 2 га, выращивать продукцию, продавать ее и не платить налогов. Новым же законопроектом площадь необлагаемого участка хотят ограничить до 50 соток, а платить налог будут все, в независимости от того, продают ли они продукцию или растят для личных нужд.

Каким будет налог и в чем опасность нововведения – разбирался OBOZREVATEL.

Согласно изменениям, которые предлагает закон №5600, устанавливается минимальное налоговое обязательство для владельцев участков более 50 соток, которые ведут на них личное хозяйство. За каждый гектар сверх этой нормы гражданам хотят установить налог – 5% от его оценочной стоимости.

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Как рассказывает доцент Киевской школы экономики, эксперт по земельным вопросам Олег Нивьевский, в среднем этот налог будет в районе 1500 грн с гектара. Сумма – нефиксированная и будет зависеть от региона. Условно, на Полтавщине это может быть и 2000 грн, в западных областях Украины­ – существенно меньше.

"С каждого гектара свыше 50 соток будет взиматься минимальное налоговое обязательство в местный бюджет, – разъясняет Нивьевский. – В среднем вы должны будете уплатить минимум 1500 грн. Но если вы уже платите другие налоги, например, налог на землю (300 грн), то эта сумма будет вычитаться из минимального налогового обязательства и доплатить вам нужно будет только разницу – 1200 грн".

Главная цель законопроекта №5600 заключается в дополнительном наполнении бюджета за счет увеличения налогообложения. Минфин оценил предполагаемые поступления в 60 млрд грн в год. По данным Украинского клуба аграрного бизнеса, с этих 60 млрд грн около 27 млрд заплатят именно агропроизводители.

"Изначально, когда оговаривалось введение минимального налога на 1 га, то целью было выравнивание налоговой нагрузки между сельхозпроизводителями и детенизация обработки земли, ведь у нас около 8-10 млн га обрабатываются "в тени", без уплаты всех налогов и наличными расчетами, ­ – говорит генеральный директор УКАБ Роман Сластен. – Согласно данным Госстата, у нас 80% сельских домохозяйств имеют в обработке менее 1 га, при этом две трети из них обрабатывают менее 50 соток. Это собственно огороды, и преимущественно, производство для личного потребления. Остальное обычно не реализуется, а передается в скрытую аренду большим сельхозпроизводителям. Именно это и стало причиной появления такой нормы".

На практике получится, что налогом будут облагаться не только участки для бизнеса, но и часть обычных огородов. По мнению Романа Сластена, это нужно изменить: "Если у человека есть дополнительно к огороду еще и большой земельный участок под бизнес, то облагаться должна только та площадь, с которой действительно реализуется продукция".

Усиление налоговой нагрузки ударит не только по владельцам частных огородов, но и по идее развития фермерства в Украине. У крестьян, которые сейчас реализовывают продукцию с небольших участков, будет больше стимулов не работать на земле самостоятельно, а сдавать ее в аренду, например, средним или большим производителям.

"Можно сказать, что этот закон направлен против мелкого бизнеса на селе, – говорит Нивьевский. – Он простимулирует переход около 1 млн га земли от мелких производителей к средним и крупным. Реформа направлена на вытеснение малого производителя с рынка".

Глава Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко также уверен, эта идея даст новый коррупционный инструмент местным органам власти и рычаги влияния на незащищенные слои землевладельцев.

"Условно, бабушка 70-ти лет не совсем разбирается, что нужно делать в такой ситуации. Ей могут поставить условие, что если она и дальше хочет вести хозяйство, каждый год должна будет отдавать часть урожая. Или, к примеру, сподвигнуть ее передать землю в пользование кому-то другому", – говорит Козаченко.

Эксперты сходятся во мнении, что фискальную политику в аграрном секторе нужно менять, ведь в ней есть много проблем. Но вот предлагаемые пути изменений вызывают много вопросов.

"Конечно, если кто-то работает и платит налоги, а другой так же работает – и не платит, это не правильно. Но проблему нужно решать не так радикально, как делается у нас, обложив налогом бабушек и дедушек", – утверждает Козаченко.

По мнению Нивьевского, в этом случае уравнение всех владельцев земель в обязанностях не имеет экономической целесообразности: "Это не выдерживает критики с точки зрения международной практики налогообложения бизнеса. В Европе малое фермерство находится в привилегированном статусе. Власти иногда закрывают глаза на то, что до 25% фермеров – не зарегистрированы как предприниматели и не платят все налоги. Нужно понимать, что мелкие фермеры – люди самозанятые. Даже если они не зарегистрированы – это основа развития села. Если они не уплатили какой-то налог, они пошли в магазин или кафе и потратили эти деньги у себя в общине".

Народный депутат, член парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук также не поддержал идею с налогообложением участков свыше 50 соток и уверяет, что будет подавать правки к этому проекту. По его мнению, если в Украине хотят собирать с граждан больше налога, то сначала нужно дать им возможность должным образом работать.

"Сейчас зарегистрировать семейное фермерское хозяйство могут только те, у кого больше 2 га земли, ­– рассказывает Соломчук. – Если же собирать налоги от 0,5 га, получается, что многие люди не могут зарегистрировать свое хозяйство, получить господдержку, но должны платить налог. Это неправильно. Несколько месяцев назад мы зарегистрировали проект закона, который предлагает позволить регистрацию хозяйства людям, у которых от 1,05 га земли. Если вы хотите, чтобы люди платили налог, дайте им возможность развивать свое хозяйство. Но речь идет не о 50 сотках, а о земле больше гектара. 50 соток – это огород, за огород нельзя снимать налоги".

Пока закон еще не рассмотрели в сессионном зале, потому есть шанс, что спорные моменты будут пересмотрены. Если же законопроект №5600 будет принят в том виде, в котором есть сейчас, он серьезно ударит по многим жителям сельской местности. Налоговая нагрузка просто не позволит развиваться малым хозяйствам. Они будут вынуждены отказаться от работы на земле в пользу больших землевладельцев.