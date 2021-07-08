Застройщики о законопроекте 5600: в существующем виде его принимать нельзя

Проект закона 5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины нельзя окончательно принимать в существующем виде, потому что это будет иметь негативные последствия для рынка недвижимости и экономики в целом. Об этом шла речь на пресс-конференции "Негативные последствия новых налогов на жилье (законопроект №5600)", где под эгидой Конфедерации строителей собрались представители наиболее крупных строительных компаний Украины.

Вице-президент "Киевгорстроя" Андрей Джигиль подчеркнул: компания поддерживает позицию Конфедерации строителей, и разъяснил, что на сегодняшний день цены на недвижимость уже растут из-за подорожания стройматериалов.

"На протяжении всего 2021 года в мире наблюдается стремительный рост цен на всех сырьевых рынках. Поскольку экономика страны зависима от мировых цен на сырье, то этот рост приводит к росту цен, в том числе на строительные материалы. Особенно заметен этот рост в изделиях из металла.

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Учитывая, что недвижимость дорожает из-за роста цен на строительные материалы, дополнительная налоговая нагрузка (предлагаемая законопроектом 5600) приведет к еще большему увеличению цен на недвижимость. Для конечного покупателя цена может оказаться неподъёмной!" — разъяснил Андрей Джигиль.

Холдинговая компания "Киевгорстрой" ориентируется на сегмент жилья эконом- и комфорт-класса, чтобы как можно больше людей могли себе позволить приобрести квартиру. Но это законодательная норма сразу приведет к резкому скачку цены, и жилье для многих станет недоступным. Кроме того, уменьшиться и количество налогоплательщиков: для многих застройщиков резкий отток клиентов станет смертельным.

Вице-президент "Киевгорстроя" так же напомнил, что с 1 марта в Украине действует программа 7% ипотеки.

"Ее основная цель — сделать жилье более дешевым и доступным для населения. На фоне того, что Президент всеми силами пытается удешевить квадратные метры, нормы законопроекта 5600 приведут к обратному эффекту. Выходит, что предложенный законопроект практически сводит на нет искреннее желание Президента помочь украинцам в приобретении собственного жилья", — отметил Андрей Джигиль.

Все представители крупных застройщиков согласились с тем, что такие налоговые нововведения будут иметь крайне нежелательные последствия для рынка недвижимости, среди которых рост цены квадратного метра, сокращение количества сделок, уменьшение объемов строительства.

Напомним, Проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений №5600 1 июля принят Верховной радой в первом чтении. Среди прочего, законопроект предусматривает повышение налогов на продажу и покупку недвижимости. К примеру, проект вводит НДФЛ в 18% для сумм с продажи третьего и последующих объектов недвижимости. Кроме того, увеличивается и количество операций на рынке недвижимости, которые облагаются НДС. Эксперты прогнозируют, что в результате таких нововведений, цена на квартиры может вырасти на 20-30%.