Месть за санкции: Лукашенко пригрозил оставить Европу без газа

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на планы ЕС ввести новый пакет санкций. Он заявил, что может перекрыть транзит газа через Беларусь в европейские страны по газопроводу "Ямал – Европа". Эту "трубу" использует российский "Газпром".

Об этом Лукашенко заявил на совещании с белорусскими министрами 11 ноября, сообщает его пресс-служба. Причем, по словам Лукашенко, Беларусь "обогревает Европу".

"Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда?", – сказал нелегитимный президент.

Он также назвал представителей Польши и Литвы (эти страны поддерживают расширение санкций) "безголовыми". "Я бы руководству Польши, литовцам и другим безголовым порекомендовал думать, прежде чем говорить. Но это их дело", – заявил Лукашенко.

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Несмотря на то, что снабжение по газопроводу "Ямал – Европа" действительно важно для некоторых стран Евросоюза, это далеко не единственный транзитный путь. В частности, Россия поставляет газ в ЕС через украинскую ГТС, Турецкий и Южный потоки, а также "Северный поток".

Газопровод "Ямал – Европа" теоретически может поставлять до 33 млрд кубометров топлива в год. Но сейчас российский "Газпром" шантажирует Европу снижением объемов поставок.

Расширение санкций ЕС в отношении Беларуси анонсировал высший представитель Евросоюза Жозеп Боррель. По его словам, рассмотреть вопросы ограничительных мер планируют уже 15 ноября на встрече министров иностранных дел.

Предполагается, что ограничения коснутся около 30 белорусских физических и юридических лиц. В их числе, в частности, министр иностранных дел Владимир Макей и компания "Белавиа".

Санкции предлагаются в связи с "гибридной атакой на границах ЕС". Речь идет о том, что Лукашенко по черновикам, написанным, вероятно, в Москве, устроил Европейскому Союзу новый миграционный кризис, превратив свою страну в "коридор свободы" на пути мигрантов в Польшу, Литву и Латвию.

Ранее OBOZREVATEL подробно разбирался, что происходит на границе Беларуси с ЕС, как это чревато для Украины и почему может срикошетить Москвой. Нелегитимный президент Беларуси таким образом мстит за санкции и протесты, устроенные гражданами его страны против итогов президентских выборов в августе 2020 года.

Реагируя на происходящее, Польша срочно мобилизовала к границе военных. Аналогично поступила и Литва, которая также объявила чрезвычайное положение на границе.