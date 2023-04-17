Банки установили курс доллара: сколько украинцы заплатят за валюту 17 апреля

Курс наличного доллара в банках Украины замер – 17 апреля он составляет в среднем 37,5/38 грн за доллар (покупка/продажа). Таким образом, курс доллара за сутки не изменился ни в покупке, ни в продаже. А вот на черном рынке произошли небольшие изменения: в продаже американская валюта подешевела на 1 коп. – до 37,81 грн, а в покупке подорожала на 2 коп. – до 37,99 грн.

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Среди крупных банков самый высокий курс на продажу "бакса" установили Ощадбанк и Райффайзен банк ( 38,4 грн/долл.). Самый низкий – ПриватБанк (37,8 грн). В более мелких финучреждениях курсы обмена ниже.

Кроме того, крупные банки также устанавливают карточный курс для безналичного доллара. Однако такой курс применяется только для расчетов (например, в иностранных интернет-магазинов), а также для покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить валюту на карту нельзя с начала полномасштабной войны.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным на уровне 36,56 грн. Однако новая программа МВФ для Украины предусматривает отмену фиксированного курса. Ожидается, что это произойдет только после окончания войны.

Фонд также ожидает, что до конца года официальных курс доллара в Украине изменится. По прогнозу МВФ, к концу 2023 года курс может достичь 40,7 грн/долл., что на 4,1 грн выше нынешнего курса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ожидается снижение наличного курса доллара. По прогнозам банкиров, в период с 17 по 23 апреля стоимость американской валюты может просесть до 36,9-37,5 грн.

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